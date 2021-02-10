Феномен мукбанга: почему миллионы пользователей смотрят на то, как люди едят в интернете

Почему человек смотрит и почему снимает?

Антрополог Мария Пироговская считает, что возникновение мукбанга в азиатских странах связывают со сложностями взросления в современном постиндустриальном обществе, когда жизненные перспективы туманны. Перемещаясь между работой и съемной студией, люди все чаще едят в одиночестве, при том, что для корейцев еда, которую не с кем разделить, — признак того, что в жизни что-то пошло не так.

Мокпан, который позволяет одним создавать, а другим разделять социальный опыт трапезы, пусть и виртуально, становится выходом из положения. В трансляциях камера стоит так, что поднос с едой максимально приближен к зрителю: тем самым не только подтверждается «честность» происходящего (да, вот снятое одним кадром видео, где хрупкая девушка действительно съела десять порций рамена), но и создается иллюзия совместного обеда и общения. Блогеры стараются эту иллюзию поддерживать, комментируя еду, разговаривая с подписчиками и реагируя на их комментарии в чате трансляции. В результате между ведущим и подписчиками устанавливаются парасоциальные отношения. Это понятие было предложено в 1950-е для описания взаимодействия между селебрити разного толка и их поклонниками. Когда звезда дает интервью о своей личной жизни или когда инфлюенсер в инстаграме из кровати рассказывает что-то своим подписчикам, создается особенная односторонняя интимность. Подписчикам кажется, что они устанавливают с селебрити личные отношения, такие же, как отношения с друзьями или родственниками.

Мукбанг напоминает другие примеры провокативного обращения с едой — карнавальные битвы помидорами или тортами и популярные в США конкурсы поедания на скорость. Однако принимать пищу онлайн, причем в циклопических количествах, — поведение куда более рискованное, чем просто фотографировать тарелки. С этой точки зрения мукбанг напоминает другие примеры провокативного обращения с едой — карнавальные битвы помидорами или тортами и популярные в США конкурсы еды на скорость (типа нью-йоркского конкурса на поедание хотдогов закусочных Nathan’s). С биджеями спортивных едоков объединяет трансгрессивность: и те, и другие нарушают базовые социальные правила: есть умеренно, социально приемлемо — не используя еду как игру.

Азиатский мукбанг соревновательности лишен: его ближайший аналог — эксплуатейшн, только перенесенный в законодательно разрешенную сферу фудблогинга (не зря некоторые исследователи видят в мукбанге фудпорно). Подобно вебкам-моделям, хосты готовы идти навстречу пожеланиям подписчиков и есть заказанные ими блюда. Кроме того, их часто оценивают по тому, насколько хорошо они делают свою работу: громко ли жуют, соблюдают ли баланс между жеванием и общением, доедают ли конца, подбирая крошки, демонстрируют ли заинтересованность и аппетит в течение всего стрима. Есть нужно не только эффектно, но и эффективно, как конвейер: тем самым еда превращается в работу, в биотруд (т. е. просто поедая бургер, человек уже работает). Здесь было бы уместно вспомнить и Джоди Дин, предложившую для описания современного блогинга понятие «коммуникативный капитализм», и Мишеля Фуко с его понятием «биовласти».

Для зрителей трансгрессивным оказывается и сам факт соучастия, где за полчаса исчезает запас калорий на месяц: хотя самые популярные биджеи — стройные (например, Banzz или Eat with Boki), процесс ненормированного поедания можно интерпретировать как протест против императивов худобы. «Делегированное переедание позволяет совместно переживать эмоции. Подписчики одновременно выражают в комментариях вожделение (в том числе сексуальное), удивление и зависть, порицание и отвращение, а также предлагают различные объяснения увиденного. Все это оказывается объединяющим опытом, ощущаемым вместе с другими зрителями», — поясняет Мария Пироговская.