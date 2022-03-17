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Тенденции

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров: «Место «Макдоналдса» никто не займет: такого по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»

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14 марта McDonald's приостановил работу 850 ресторанов в России. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что российские сети общепита заменят 250 точек «Мака» за год, а на днях инициативные предприниматели подали заявку на регистрацию бренда «Дядя Ваня» в Роспатент с логотипом в виде перевернутой легендарной буквы «М». О том, почему русский фастфуд не сможет заменить «Макдоналдс», рассказал основатель сети «Теремок» на своей странице в Facebook. «Собака.ru» публикует полный текст обращения. 

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Пишу жестко, но честно. За последнюю неделю в СМИ и соцсетях много раз упоминали и «Теремок» и мое имя в связи с уходом «Макдональдса» из России. Кто-то даже писал, что сбылась, якобы, моя мечта. Конечно же такой мечты никогда у меня не было. Я говорил лишь о том, что конкуренция должна быть справедливая. Когда годами «Макдональдс» получал преференции перед российскими компаниями, будучи и так могущественной компанией и мировым лидером, мне это, конечно же, не нравилось, и я об этом открыто говорил. Люди, которые не смогли понять такой примитивной мысли, решили, что я борюсь и хочу его ухода или даже закрытия. Тем, кто не знает об этих преференциях для «Мака», и считает что я вру — доказывать ничего не буду, не все можно говорить даже сейчас.

Место «Макдональдса» конечно же никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд там всегда были экстремально низкие. Но тут важно пояснить две вещи.

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  1. «Макдональдс» изначально спроектирован технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер. Вы же не ждете цен на продукты в «Азбуке Вкуса» таких же, как в «Магните»? Заметьте, что «Макдональдс» именно спроектирован и именно технологически. Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить «эксперты».
  2. «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald’s, просто потому что мы так как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших ученых за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров, за что, что они не создали айфон в России и за многое другое. Особенно впечатлительным, чтобы не мучиться от нашей отсталости, предлагаю сразу головой об стену биться. Только невежды считают, что все это можно вот так сесть и создать за 2-3 месяца или за 2-3 года. И еще большие невежды считают, что если не жадничать и не воровать, то и цены в «Теремке» будут низкие и айфоны в стране появятся.
За все 32 года в бизнесе я не видел ни единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса.

Я вас разочарую — все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот, те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел ни единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся. Уж извините, пишу как есть.

shutterstock.com

Нас спрашивают — будем ли мы занимать место «Макдональдса»? Ответ простой: мы давно ждем мер поддержки, отмены НДС для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, снижения налога ЕСН до 15-20% для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, поддержки в продлении кредитов и получении инвестиционных денег для развития. Ведь вы же не думаете всерьез, что можно взять кредит под 25% годовых, вложить миллиарды рублей в развитие, платить НДС 20% и ЕСН 30% и быть прибыльным?

Ведь это стыд и позор, что приходя в ведущий банк страны на 23-ий год работы компании, открыв 300+ ресторанов и дав работу 4.500 сотрудникам, мы не можем получить кредит даже под 20% годовых. О каком развитии можно говорить?

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