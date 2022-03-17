Основатель «Теремка» Михаил Гончаров: «Место «Макдоналдса» никто не займет: такого по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»

Пишу жестко, но честно. За последнюю неделю в СМИ и соцсетях много раз упоминали и «Теремок» и мое имя в связи с уходом «Макдональдса» из России. Кто-то даже писал, что сбылась, якобы, моя мечта. Конечно же такой мечты никогда у меня не было. Я говорил лишь о том, что конкуренция должна быть справедливая. Когда годами «Макдональдс» получал преференции перед российскими компаниями, будучи и так могущественной компанией и мировым лидером, мне это, конечно же, не нравилось, и я об этом открыто говорил. Люди, которые не смогли понять такой примитивной мысли, решили, что я борюсь и хочу его ухода или даже закрытия. Тем, кто не знает об этих преференциях для «Мака», и считает что я вру — доказывать ничего не буду, не все можно говорить даже сейчас.

Место «Макдональдса» конечно же никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд там всегда были экстремально низкие. Но тут важно пояснить две вещи.