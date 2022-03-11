Российский общепит заменит 250 ресторанов McDonald's за год

Российские сети общепита заменят 250 ресторанов McDonald's за год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти столицы выделят 500 млн руб. на льготное кредитование для создания нового фастфуда.
В Москве в течение года на месте 250 ресторанов «Макдональдс» появится новая российская сеть общепита. При этом сотрудников, которые работали в точках, устроят в новые заведения.
Собянин подчеркнул, что продукты на 99% отгружали отечественные поставщики, а вновь открывающиеся предприятия власти попросят «максимально задействовать кадровый потенциал», который работает в сети.
О закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. Компания пока продолжает платить зарплату 62 000 сотрудникам.
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