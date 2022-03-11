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Российский общепит заменит 250 ресторанов McDonald's за год

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Российские сети общепита заменят 250 ресторанов McDonald's за год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти столицы выделят 500 млн руб. на льготное кредитование для создания нового фастфуда.

shutterstock.com

В Москве в течение года на месте 250 ресторанов «Макдональдс» появится новая российская сеть общепита. При этом сотрудников, которые работали в точках, устроят в новые заведения.

Собянин подчеркнул, что продукты на 99% отгружали отечественные поставщики, а вновь открывающиеся предприятия власти попросят «максимально задействовать кадровый потенциал», который работает в сети.

О закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. Компания пока продолжает платить зарплату 62 000 сотрудникам.

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