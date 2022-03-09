Список: какие продуктовые бренды приостановили работу в России?

Компании — сети супермаркетов, рестораны быстрого питания, алкогольные бренды — начали приостанавливать свою деятельность в России на неопределенный срок. «Собака.ru» собрала в один список всех, кто временно для нас недоступен.
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Еда, продуктовые магазины, рестораны
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McDonald's 14 марта закрывает в России 850 ресторанов (временно)
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Финская сеть Prisma
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Valio и Paulig уходят из России, закрывая заводы и офисы продаж
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Fazer компания уходит с российского рынка, но рассчитывает продать заводы, не прекращая производство
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IKEA приостановила работу на территории России, включая магазины шведских продуктов питания
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Starbucks
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Coca-Cola
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PepsiCo
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Danone приостановила все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания
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Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC и планирует временно закрыть Pizza Hut
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Nestle прекращает инвестиции на территории России
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Papa John's International пиостановил операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку российскому рынку
Алкоголь
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Diageo. Один из крупнейших производителей спиртных напитков премиум-класса приостановил отгрузки в Россию и Украину
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Carlsberg. Россия лишилась новых инвестиций и экспорта компании «Балтика»
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Heineken
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Чешские производители пива Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard
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