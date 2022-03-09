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Тенденции

Список: какие продуктовые бренды приостановили работу в России?

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Компании — сети супермаркетов, рестораны быстрого питания, алкогольные бренды — начали приостанавливать свою деятельность в России на неопределенный срок. «Собака.ru» собрала в один список всех, кто временно для нас недоступен.

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Еда, продуктовые магазины, рестораны

  • McDonald's 14 марта закрывает в России 850 ресторанов (временно)

  • Финская сеть Prisma 

  • Valio и Paulig уходят из России, закрывая заводы и офисы продаж

  • Fazer к​омпания уходит с российского рынка, но рассчитывает продать заводы, не прекращая производство

  • IKEA приостановила работу на территории России, включая магазины шведских продуктов питания

  • Starbucks

  • Coca-Cola

  • PepsiCo

  • Danone приостановила все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания

  • Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC и планирует временно закрыть Pizza Hut

  • Nestle прекращает инвестиции на территории России

  • Papa John's International п​иостановил операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку российскому рынку

shutterstock.com

Алкоголь

  • Diageo. Один из крупнейших производителей спиртных напитков премиум-класса приостановил отгрузки в Россию и Украину

  • Carlsberg. Россия лишилась новых инвестиций и экспорта компании «Балтика»

  • Heineken

  • Чешские производители пива Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard

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