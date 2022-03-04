Что будет с рынком вина на фоне падения рубля: поставки импорта, повышение цен и квоты

Совладелица оптовой компании алкогольных напитков «Рафаелов и Ко», cовладелица Merula

«Это не первый случай, когда виноторговые компании останавливали отгрузки. 15 декабря 2014 года — тогда произошел резкий скачок валюты, и их тоже резко приостановили.

Допустим, мы купили 10 бутылок вина по курсу 75 рублей за доллар. Чтобы купить следующую партию, мы должны все продать по этому же курсу и закупиться снова. Если вы приобрели чилийский карменер по одной цене, а сейчас курс 100 рублей за доллар, то вам не хватит денег купить то же самое. Поэтому виноторговые компании ставят отгрузки на паузу, чтобы определить конечные цены, никому не выгодно надолго прекращать поставки.

Из глобальных последствий всей этой ситуации — девальвация рубля, всего будет меньше по количеству, но дороже по цене. Возможно, выровняется соотношение цены и качества импортного и российского вина (спойлер: оно тоже подорожает из-за трат на оборудование, удобрения и так далее)».