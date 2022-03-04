Что будет с рынком вина на фоне падения рубля: поставки импорта, повышение цен и квоты

После резкого ослабления рубля винный рынок претерпел изменения. Во сколько теперь нам обойдется бутылка Блан де Блан? Что будет с импортом? Как изменятся отечественные напитки? «Собака.ru» поговорила с представителями виноторговых компаний, сомелье и владельцами бизнеса о том, чего ожидать на фоне скачков курсов валют.
28 февраля, в день, когда курс доллара и евро к рублю на внебиржевом рынке Forex достиг исторического максимума, крупнейшие российские алкогольные импортеры остановили отгрузку. В течение пары дней поставки возобновились с коррекцией цен: на вино и крепкий алкоголь других стран они выросли на 10-15%, а вода и соки — на 30%. Все акции и промо-предложения для своих клиентов компании отменили и прекратили выплаты маркетинговых бюджетов.
Гаяне Рафаэлова
Совладелица оптовой компании алкогольных напитков «Рафаелов и Ко», cовладелица Merula
«Это не первый случай, когда виноторговые компании останавливали отгрузки. 15 декабря 2014 года — тогда произошел резкий скачок валюты, и их тоже резко приостановили.
Допустим, мы купили 10 бутылок вина по курсу 75 рублей за доллар. Чтобы купить следующую партию, мы должны все продать по этому же курсу и закупиться снова. Если вы приобрели чилийский карменер по одной цене, а сейчас курс 100 рублей за доллар, то вам не хватит денег купить то же самое. Поэтому виноторговые компании ставят отгрузки на паузу, чтобы определить конечные цены, никому не выгодно надолго прекращать поставки.
Из глобальных последствий всей этой ситуации — девальвация рубля, всего будет меньше по количеству, но дороже по цене. Возможно, выровняется соотношение цены и качества импортного и российского вина (спойлер: оно тоже подорожает из-за трат на оборудование, удобрения и так далее)».
Большинство представителей компаний-импортеров, а также розничных алкогольных сетей пока отказываются давать нам комментарии. Своим клиентам Simple Group написали о том, что менять цены и так планировали еще в начале года: «Обращаем внимание, что в январе 2022 года компанией была запланирована стандартная корректировка в связи с повышением цен от поставщиков из-за неурожая винограда в Европе, существенным ростом стоимости компонентов продукции, включая элементы упаковки, и ростом транспортных расходов. Таким образом запланированное ранее плановое повышение наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют [...] К сожалению, мы не можем гарантировать стабильность текущего уровня цен в долгосрочной перспективе, так как ситуация на валютном рынке в России постоянно меняется. Их увеличение в дальнейшем будет происходить только в случае существенных, фундаментальных изменений в экономической ситуации».
Магазины же только планируют массово менять цены на импортные бутылки, пока выборочно повышая стоимость некоторых позиций. А в супермаркетах, к примеру, в «Магните», все импортное вино до сих пор продается по старому прайсу.
Евгений Шамов
Президент Петербургской ассоциации сомелье, Antonio Fresa Group
«Мы будем поднимать цены, отталкиваясь от рынка. Когда мы продаем бутылку вина, то рассчитываем купить новую, и если она стоит в разы дороже, мы вынуждены поднимать цены. Пока прогнозируемый рост 25-30%.
О том, как изменится рынок с учетом курса и санкций можно будет говорить через пару недель, пока же виноторговые компании вслух рассуждают о развитии вин России, Армении, Китая».
В первые дни весны один из самых крупных производителей алкогольных напитков в мире, Pernod Ricard, до 9 марта остановил поставки в Россию, сообщает «Коммерсантъ». Однако, источники издания утверждают, что пауза в отгрузках не связана с политическими причинами — никто из глобальных алкогольных брендов не захочет уходить с российского рынка.
Людмила Иванова
Сомелье, совладелица кафе «Мечтатели»
«Пока отказались импортировать нам алкогольные напитки только США и Великобритания (скорее всего речь идет про виски, их вина особо и так не было на рынке). Все идет к тому, что потихоньку с какой-то стороны и дефициты начнут сыпаться.
Мы еще не меняли цены в карте, за исключением бокальных позиций. Подняли примерно на 10% то, что нам придется точно докупать в ближайшее время. Мы ожидаем роста цен от поставщиков в диапазоне 25-30%. Наших запасов алкоголя хватит на какое-то количество месяцев. На данный момент поставщики либо вообще не отгружают, либо делают это на неинтересных условиях. Чуть понятнее все станет через неделю-две, когда поймем, как развивается курс».
Екатерина Яценко
Cомелье Jerome
«Как и все другие участники рынка, мы будем вынуждены отреагировать на повышение цен. Делать это будем аккуратно, в щадящем режиме. Пропорционально увеличивать стоимость вин в меню не собираемся; будем подходить индивидуально к каждой позиции.
В любом случае, как раньше, уже не будет. Цены улетят вверх, будут задержки в поставках, начнется спекуляция на рынке, жесткое квотирование некоторых категорий вин.
Скоро на первое место выйдут вина «содружественных стран»: Армения, вина Нового Света. Многие прогнозируют захват рынка китайскими винами. И не стоит забывать про отечественных производителей: если они сохранят свою ценовую политику, в ближайшее время они будут востребованы, как никогда».
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