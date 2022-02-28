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Курс доллара и евро к рублю достиг исторического максимума

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Курс доллара и евро к рублю на внебиржевом рынке Forex достиг исторического максимума. Утром 28 февраля валюта торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов.

Shutterstock.com

Как пишет РИА «Новости», по данным на 06:44 28 февраля курс доллара на внебиржевом рынке достиг 113,5 рубля, евро — 127 рублей. По состоянию на 07:05 стоимость евро выросла примерно на 29,5 процента от пятничных значений, когда закрывались торги — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара увеличился на 28,6 процента — до 107,68 рубля за единицу.

Московская биржа запланировала открытие торгов на валютном и денежном рынках на 10:00 по московскому времени. Банк России заявил, что «оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации» и объявит о решении по ним в 13:00. В случае положительного решения торги откроются в 15:00.

Также Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

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