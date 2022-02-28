Крупнейшие виноторговые компании остановили отгрузку всего алкоголя из-за курса евро

«С сегодняшнего дня и на неопределенный срок, компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и физ лиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — написал ресторатор Станислав Лисиченко в телеграм-канале «Телеграммы от Лисиченко».

Представители «Лудинга» сообщили: «Точные сроки возобновления поставок обозначить пока не можем, так как они зависят от стабилизации экономической и политической ситуации в мире». В Simple пока отказались давать официальные комментарии, однако источник «Собака.ru» на ресторанном рынке подтвердил остановку поставок.

Напомним, что курс доллара и евро к рублю на внебиржевом рынке Forex достиг исторического максимума. Утром 28 февраля валюта торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов.