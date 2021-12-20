В России действуют стандарты, регулирующие качество лососевой икры:

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

ГОСТ 31794-2012 «Икра зернистая лососевых рыб. Технические условия»;

ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная».

По качеству зернистую икру подразделяют на первый и второй сорта. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом. Вне зависимости от сорта, икра должна быть одного вида рыбы и цвета, а икринки — чистые, целые, без пленки и сгустков крови. В качестве исключения допустима неоднородность цвета икры кижуча и нерки и незначительное количество оболочек икринок-лопанца.

По вкусовым качествам и внешнему виду икра может существенно отличаться. Эксперты советуют выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ» — так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт.

Икру лососевых рыб лучше покупать в упаковке со специальной заводской маркировкой и привезенную из регионов, где рыбу ловят, а не просто перерабатывают. Если завод-изготовитель расположен где-то в Подмосковье, более вероятно, что продукт изготовлен из размороженного сырья. Также важно, чтобы дата на крышке была выдавлена изнутри, а все символы были выпуклыми. Помимо даты изготовления продукта, должны быть видны ассортиментный знак (слово «ИКРА»), номер завода-изготовителя (до трех знаков) и номер смены (один знак) рядом с буквой «Р» — индексом, означающим, что предприятие относится к рыбной промышленности.

Приобретая икру, важно обращать внимание на дату ее изготовления. Лососевые идут на нерест с мая до поздней осени — вплоть до начала календарной зимы, а некоторые породы, как, например, кижуч, на нерест заходят в декабре-феврале. Самая распространенная из лососевых — горбуша — нерестится в июне–июле у западной части Сахалина и в июле-августе — у восточной. Если рыба выловлена и пошла в переработку в эти сроки, это одна из гарантий качества продукции. Срок годности зернистой икры лососевых рыб устанавливает изготовитель с даты изготовления продукции. При температуре от 2 до 4 градусов по Цельсию срок хранения не может быть более 12 месяцев.

Не рекомендуется покупать икру в банках с видимыми следами ржавчины, приобретать грязные и вздутые банки. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка, так называемый «бомбаж» — признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

Приобретать икру предпочтительно у крупных поставщиков в специализированных либо сетевых магазинах. Не следует совершать покупки в местах несанкционированной торговли, таких как палатки и ларьки, а также дистанционно в интернет-магазинах. В случае приобретения товара ненадлежащего качества, потребитель имеет право обратиться по месту покупки в торговое предприятие. В данном случае предприятие обязано рассмотреть обращение гражданина. Результатом может быть, как удовлетворение претензии с возвратом денежной суммы за приобретенный товар ненадлежащего качества, так и отказ предприятия, в случае если товар будет признан качественным.

Напомним, средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Это максимум — до такого уровня стоимость продукта не поднималась ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. Также эксперты Роспотребнадзора дали несколько советов о том, как правильно выбрать новогоднюю ель. Живую или искусственную — рассказываем обо всем по порядку.