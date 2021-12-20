Как правильно выбрать новогоднюю ель? Вот несколько советов от Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора дали несколько советов о том, как правильно выбрать новогоднюю ель. Живую или искусственную — рассказываем обо всем по порядку.
Приобрести живую елку можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать елки «с рук» у так называемых «черных лесорубов» незаконно, напоминают в Роспотребнадзоре. «Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной елки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж — при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — советуют в ведомстве.
Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.
Свой выбор следует остановить на елке с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если они сухие и ломаются при минимальном усилии — елку брать не стоит.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева. Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три, а также если она обрезана, покупать такое дерево не нужно.
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку, так называемый рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место — например, на балкон.
А как насчет искусственной елки? На что ориентироваться при ее выборе?
Качество. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони. Качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин.
Запах. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.
Пожарная безопасность. Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке елки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно.
Экологическая безопасность. Елка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать сертификат качества.
Маркировка. Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана елка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.
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