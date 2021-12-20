Как правильно выбрать новогоднюю ель? Вот несколько советов от Роспотребнадзора

Приобрести живую елку можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать елки «с рук» у так называемых «черных лесорубов» незаконно, напоминают в Роспотребнадзоре. «Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной елки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж — при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — советуют в ведомстве.

Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Свой выбор следует остановить на елке с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если они сухие и ломаются при минимальном усилии — елку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева. Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три, а также если она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку, так называемый рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место — например, на балкон.