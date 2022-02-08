Гид по Петроградской: навигация по новоиспеченным гастрокластерам от фудкуратора Кати Суменковой

За Карповкой

Заметное сосредоточение гастрономических сил оживляет территорию Петроградской стороны между Карповкой и Кантемировским мостом. В числе видных старожилов — ресторан Ginza 2003 года рождения и «R14» (ранее «Rыба») Арама Мнацаканова, открытый в 2005 году. Однако первыми в потенциал района поверили Артем Цхакая и Владимир Басов (виноторговая компания Real Authentic Wine). Как гром среди ясного неба они вдруг провозгласили абсолютно безжизненную Инструментальную улицу петербургским Бруклином и в 2014 году открыли там сенсационный шампань-бар Big Wine Freaks: главное место светской тусовки тех лет. Сейчас поблизости работают еще два их гранд-проекта: единственный в России винный супермаркет «Винный склад» (там еще дислоцируется один из баров «На Вина!») и ресторан BeefZavod c собственным мясным цехом и лавкой. Безвозвратно изменили район развитие внутренней территории бывшего завода «Ленполиграфмаш» и появление там бистро, а затем и одноименного винного бара «ФУТУРА». Бонусом идет еще целая россыпь нового общепита в районе проспекта Медиков: мясной ресторан Hitch от Italy&Co, кондитерская Анны Красовской и так далее.

Уже сложившийся коллектив — ресторан «Демьянова уха» (кстати, работающий с начала 70-х), «Ме100» и Suki, бары «Ясли» и «На Вина!»

Кронверкский проспект

Самая ближайшая территория к центру города тоже не дремлет. Теперь Кронверкский проспект с уже сложившимся коллективом — ресторанами «Демьянова уха» (кстати, работающим с начала 70-х), «Ме100» и Suki, барами «Ясли» и «На Вина!» — служит связующим звеном между новоиспеченными ресторанными артериями: южной частью Каменноостровского проспекта с захватом улицы Мира и проспектом Добролюбова, — вырисовывая кривую увлекательного маршрута от нормкора до файндайнинга. За старт маршрута отвечают замечательная шашлычная новой волны «Каток и скрипка», ностальгический бар «Синичка», кафе «Кино» на «Ленфильме», где во время сеанса можно выпивать, спрятанная во дворах кофейня ТЧК, а за его окончание — Probka, Harvest и Recolte.

+ еще 4 района, которые общепит меняет прямо сейчас