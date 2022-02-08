Гид по Петроградской: навигация по новоиспеченным гастрокластерам от фудкуратора Кати Суменковой

Петроградская — снова светлая сторона ресторанной жизни Петербурга. На острове бурлила энергия на рубеже веков: Ginza Project не случайно в 2003 году своего первенца высадила именно на Аптекарском проспекте. В 2021 году буквы П.С. снова звучат гордо: открывшиеся рестораны создали такое притяжение, что уже на завтраки сюда съезжается весь город. Гастрономический журналист и фудкуратор Екатерина Суменкова в гиде для «Собака.ru» проложила навигацию по новоиспеченным гастрокластерам.
Команда «Бара 8»
Улица Ленина
Это Рубинштейна Петроградской стороны — разумеется, периода своего расцвета! Концентрация баров и ресторанов здесь уже значительная, и заселение общепитом первой линии продолжится — особенно на участке от Воскова до Малого проспекта. Здесь, не сделав и десятка шагов, можно найти все. Окормляют — Camorra Chimerica от AF Brew, итальянский ресторан Pasto Fresco, мясной Red. Steak & Wine и литовский Vilnis — в него всегда любопытно заглянуть за аутентичными прибалтийскими деликатесами. Наливают на одном фланге — винный бар «Ласточки» одного из лучших сомелье Петербурга Евгения Шамова и «Бар 8»: легендарный бар Кати Бокучавы, где завсегдатаи списков Forbes пляшут под песни Агутина. Путь оттуда через резиденцию виноторговой компании «Винотерра» — винотеку Lenina 20 — имеет смысл держать к хедлайнеру лайн-апа улицы — «Проект ПС». Это открытие 2021 года стало по сути для улицы «градообразующим» предприятием: в пивном dog-friendly баре иногда можно встретить полгорода — настолько здесь правильная атмосфера. Совсем рядом с Ленина — отличный Bar 76: первый локал-бар новой волны, открывшийся в 2016 году. Если всего этого окажется мало, буквально «за стенкой» находятся «Ателье Tapas & Bar» и Bolshoybar.
Команда ресторана Saro
Большая Зеленина
До недавнего времени — слепая зона и то, что называют in the middle of nowhere. Первооткрывателями Большой Зелениной была группировка S11 Романа Бурцева («Дом быта», «Ласточка»), запустившая здесь в 2014 году пиццерию Paninaro. Однако заметный интерес общепита к этой части Петроградской стороны проснется только через три года — в связи со строительством новых жилых комплексов. Несмотря на соседство с улицей Ленина, Большая Зеленина — совсем другая по характеру гастромагистраль. Если первая свойская и народная, то вторую определяют высокобюджетность и близость к Крестовскому острову, который, можно сказать, рестораны Зелениной и кормят. Герои новой волны — ресторан «Сад», кафе Sight и новый «Ленторг», грузинский VAKH, рыбный «Бассейн» Кати Бокучавы. На юге Большая Зеленина перетекает в Рыбацкую улицу во главе со светским блокбастером — рестораном Grecco. В новом ЖК на набережной Адмирала Лазарева резидентов окрестной недвижимости (как и всех других, конечно) ждет ресторан Saro молодой амбициозной команды — Марии Дементьевой, Назара Коломийца и Андрея Ермишкина. Там же (инсайд!) планируется новый проект Дмитрия Блинова (уже открыт — прим. ред.) . Большой Зелениной-таки суждено слиться с островом за мостом: прямо за ним Арам Мнацаканов к декабрю 2021-го обещает построить свой ливано-итальянский проект Mina. Подкрепиться в ареале Зеленина без ущерба кошелька тоже можно: в хумусии «Циммес», рамен-баре Asiatiq, на Рыбацкой в бургерной «Бюро», в кофейне и винном баре «Обычные люди». И, конечно, hidden gem — старейшее белорусское кафе «Бульбашонок».
Команда «ФУТУРЫ»
За Карповкой
Заметное сосредоточение гастрономических сил оживляет территорию Петроградской стороны между Карповкой и Кантемировским мостом. В числе видных старожилов — ресторан Ginza 2003 года рождения и «R14» (ранее «Rыба») Арама Мнацаканова, открытый в 2005 году. Однако первыми в потенциал района поверили Артем Цхакая и Владимир Басов (виноторговая компания Real Authentic Wine). Как гром среди ясного неба они вдруг провозгласили абсолютно безжизненную Инструментальную улицу петербургским Бруклином и в 2014 году открыли там сенсационный шампань-бар Big Wine Freaks: главное место светской тусовки тех лет. Сейчас поблизости работают еще два их гранд-проекта: единственный в России винный супермаркет «Винный склад» (там еще дислоцируется один из баров «На Вина!») и ресторан BeefZavod c собственным мясным цехом и лавкой. Безвозвратно изменили район развитие внутренней территории бывшего завода «Ленполиграфмаш» и появление там бистро, а затем и одноименного винного бара «ФУТУРА». Бонусом идет еще целая россыпь нового общепита в районе проспекта Медиков: мясной ресторан Hitch от Italy&Co, кондитерская Анны Красовской и так далее.
Кронверкский проспект
Самая ближайшая территория к центру города тоже не дремлет. Теперь Кронверкский проспект с уже сложившимся коллективом — ресторанами «Демьянова уха» (кстати, работающим с начала 70-х), «Ме100» и Suki, барами «Ясли» и «На Вина!» — служит связующим звеном между новоиспеченными ресторанными артериями: южной частью Каменноостровского проспекта с захватом улицы Мира и проспектом Добролюбова, — вырисовывая кривую увлекательного маршрута от нормкора до файндайнинга. За старт маршрута отвечают замечательная шашлычная новой волны «Каток и скрипка», ностальгический бар «Синичка», кафе «Кино» на «Ленфильме», где во время сеанса можно выпивать, спрятанная во дворах кофейня ТЧК, а за его окончание — Probka, Harvest и Recolte.
+ еще 4 района, которые общепит меняет прямо сейчас
Техноложка
Далеко не очевидный (и скорее будущий) гастрокластер, расположенный в слепой для индустрии зоне. Впрочем, топик-стартеры — невероятной красоты и отважности кофейня владелицы Stidio 212 Кати Рыбалко и режиссера Марселя Калинина и велокафе «Кооператив Вираж» имеют все шансы привлечь сюда соседей по интересам — будем следить за развитием событий!
Пески
Новая ресторанная волна уверенно подбирается к Пескам — историческому району, берущему начало от Лиговского проспекта и идущему вплоть до Синопской набережной. Несмотря на ближайшее соседство с улицей Некрасова, эта часть центра в гастрономическом смысле больше славилась общепитом, обслуживающим чиновников Смольного. Однако все меняется: к немногочисленным местным героям — Caffe Italia, «Третьему кластеру», Mad Espresso Team — за последние годы добавились Atlas Bistro, баскский файн-дайнинг Bilbao, ресторан Animals, а совсем скоро помещение напротив займет неорюмочная «Хоровод» команды AF Brew. А с появлением здесь таких столпов, как Osteria Betulla Арслана Бердиева и ресторан Ante с морской кухней Дмитрия Блинова в «Невской ратуше», интерес к этой части центра, кажется, будет только возрастать.
Лиговский
С Лиговского проспекта наконец-то сняли проклятье: местные земли всегда считались если не опасными, то точно недружелюбными. В компанию местному старожилу и последнему оплоту района — клубу «Грибоедов», недавно отметившему свое 25-летие, добавились сразу три якорных проекта. Крафтовый бар Dolphinwolf от уральских пивоваров Ostrovica (один из лучших новых представителей жанра прямо сейчас), фудхолл новой волны YE'S Marata и целый двор Branch Garage c закусочной в духе американского дайнера, баром, верандой, парковкой для мотоциклов и кемперами-отелями. Иными словами, теперь отсюда можно даже никуда не уходить.
Обводный
Поездка в район Обводного канала — больше не синоним высадки на Марс. В 2016 году команда пивоваров AF Brew открыла там свою пивоварню, а затем при ней — тапрум, то есть бар при пивоварне. К такому шагу многие относились с большим скепсисом, однако история показала обратное: в любой день недели здесь нет свободных мест, а вокруг образовался маленький, но гордый гастрономический кластер. По соседству начали гнездиться разные заведения, но главным ньюсмейкером этой части города стало бистро All Grain, спродюсированное той же командой. Чуть севернее — резиденция кофейных обжарщиков Sibaristica и пекарня «ФУТУРА», у которой здесь в проекции — собственное бистро.
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