Гид по Петроградской: навигация по новоиспеченным гастрокластерам от фудкуратора Кати Суменковой

Большая Зеленина

До недавнего времени — слепая зона и то, что называют in the middle of nowhere. Первооткрывателями Большой Зелениной была группировка S11 Романа Бурцева («Дом быта», «Ласточка»), запустившая здесь в 2014 году пиццерию Paninaro. Однако заметный интерес общепита к этой части Петроградской стороны проснется только через три года — в связи со строительством новых жилых комплексов. Несмотря на соседство с улицей Ленина, Большая Зеленина — совсем другая по характеру гастромагистраль. Если первая свойская и народная, то вторую определяют высокобюджетность и близость к Крестовскому острову, который, можно сказать, рестораны Зелениной и кормят. Герои новой волны — ресторан «Сад», кафе Sight и новый «Ленторг», грузинский VAKH, рыбный «Бассейн» Кати Бокучавы. На юге Большая Зеленина перетекает в Рыбацкую улицу во главе со светским блокбастером — рестораном Grecco. В новом ЖК на набережной Адмирала Лазарева резидентов окрестной недвижимости (как и всех других, конечно) ждет ресторан Saro молодой амбициозной команды — Марии Дементьевой, Назара Коломийца и Андрея Ермишкина. Там же (инсайд!) планируется новый проект Дмитрия Блинова (уже открыт — прим. ред.) . Большой Зелениной-таки суждено слиться с островом за мостом: прямо за ним Арам Мнацаканов к декабрю 2021-го обещает построить свой ливано-итальянский проект Mina. Подкрепиться в ареале Зеленина без ущерба кошелька тоже можно: в хумусии «Циммес», рамен-баре Asiatiq, на Рыбацкой в бургерной «Бюро», в кофейне и винном баре «Обычные люди». И, конечно, hidden gem — старейшее белорусское кафе «Бульбашонок».