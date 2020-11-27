Дневные винные рейвы и завтраки в барах: как общепит Петербурга справляется с ограничениями COVID-19

Уже месяц общепит Петербурга работает до 23:00. Кто-то справляется с ограничениями только философски, другие встречают гостей завтраком (впервые) и провожает бутылкой коктейля с собой. Рассказываем о новых антиограничительных мерах, введенных в барах и ресторанах города.
Zazazu
Номинант на звание «Лучший винный бар» в премии «Что Где Есть в Петербурге» с привычным задором запустил ранние завтраки (аж до 18 часов). По будням с 8 утра, а на выходных с 10 дают сэндвич с хамоном и крем-чизом, скрэмбл с креветками и страчателлой, бенедикт с лососем. Тем, кому предпочтительнее закрывать углеводные окна в начале дня, — сырники со сгущенкой из маракуйи.
|ул. Рубинштейна, 23
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«Полторы Комнаты»
Ежедневно в 22:30, когда карета готовится стать тыквой, «пёрфект сёрв бар» готовит пять коктейлей с собой — по честных полторы порции каждый. Мэри (лучший фирменный коктейль по версии «Что Где Есть в Петербурге») отдают щедрыми двумя. Тут и ромашковый негрони, и грушевый гимлет в диско обличии (с блестками!) — все для того, чтобы впустить приятный флер барного вайба и себя отпустить.
|ул. Маяковского, 34
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St. Mаrtin
Ромовая моноконцепция в Петербурге сосредоточена на улице Белинского. В St. Martin коктейли с собой подают в двух форматах: маленькие двухсотграммовые «миньоны» или бутылки в пол-литра посерьезнее. To go упакуют все: от ромового негрони или сухого дайкири до сливочно-йогуртового тини и крепкого микса с порто и хересом.
|ул. Белинского, 1
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«Скотный двор»
В помещении конюшен Николаевского дворца до пандемии собирались дискотеки и диджей-сеты, которые в вынужденных обстоятельствах перепрофилировались в дневные винные рейвы и ежевоскресные кинопоказы. Крутят то полный метр Твин Пикса 1992 года, то документалку Скорсезе про Роллинг Стоунз (в первое воскресенье декабря). К просмотру предлагают тематические закуски.
|Конногвардейский б-р, 21
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Apotheke Bar
Аптека на Ломоносова — сосредоточение гедонистов города. Здесь впервые решили разливать смешанные напитки с собой по бутылкам. Коктейль можно выбрать любой и даже придумать его самостоятельно. На двойную порцию (в бутылочку в 250 мл) сделают скидку в 25%.
|ул. Ломоносова, 1
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ARKA
В Арке на Конюшенной справляются с ограничениями при помощи завтраков (с 10 до 15 ежедневно). Предлагают стандартные яйца, круассаны, блины и тосты, но в нескольких вариациях. Предусмотрели и ЗОЖ в виде чиа-пудинга, домашнего кокосового йогурта, безглютеновой каши и разнообразия детокс-соков.
|Большая Конюшенная ул, 27
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