Дневные винные рейвы и завтраки в барах: как общепит Петербурга справляется с ограничениями COVID-19

Zazazu

Номинант на звание «Лучший винный бар» в премии «Что Где Есть в Петербурге» с привычным задором запустил ранние завтраки (аж до 18 часов). По будням с 8 утра, а на выходных с 10 дают сэндвич с хамоном и крем-чизом, скрэмбл с креветками и страчателлой, бенедикт с лососем. Тем, кому предпочтительнее закрывать углеводные окна в начале дня, — сырники со сгущенкой из маракуйи.