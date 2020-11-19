🍄Гриб чага — ньюсмейкер сезона! Чем он крут и где его брать — рассказывает Вика Мосина, главный вег-шеф Петербурга

Гриб чага — ньюсмейкер сезона: новосибирский центр вирусологии «Вектор» заявил, что на основе экстракта березового гриба можно создать лекарство от коронавируса. А наш агент в Ленобластном лесу Вика Мосина — амбассадор высокой гастрономии для веганов, шеф-повар Anna’s Secret Garden и лучший шеф-повар по версии «Что где есть в Петербурге 2020» — давно поет ему оды. Редакция «Собака.ru» расспросила Вику о всемогущем березовом грибе.
Что такое чага?
Это черный или коричневый гриб-паразит на коре разных деревьев. «А это чага? А это?», – вопрос, который мне чаще всего задают в лесу. Нужно помнить, что не все то, что растет на дереве – чага. В большинстве случаев за нее принимают трутовик окаймленный (хотя они вообще не похожи). Это паразитный гриб и чаще всего он поражает березы, но еще он встречается на других лиственных деревьях. Плодовое тело растет около 20 лет и постепенно убивает растение.
Где растет этот гриб?
Он растет на ольхе, рябине, клене и березе, но собирать его нужно только с берез и лучше в роще, так как там больше полезных веществ. В Ленинградской области, в любом лесу, где есть березы, гриб встречается часто. Молодые наросты следует срезать ножом у основания гриба в близости к материнскому дереву.
На мой взгляд, ехать за ним лучше летом, когда видно, что дерево на котором он произрастает, живое. Считается, что чага, собранная с мертвых деревьев, теряет свои полезные свойства.
В чем польза гриба чага?
В народной медицине чагу используют с царских времен. В советское время исследовали её лекарственные свойства, но, к сожалению, научное подтверждение им так и не нашли. В то же время, ряд авторитетных микологов утверждает, что чага – хорошее средство в предотвращении онкологических заболеваний (в составе есть птерин, который сложно найти в привычных продуктах). А еще это просто вкусно.
Гриб противопоказано употреблять при любых сбоях в функционировании кишечника, беременности и грудном вскармливании.
Можно ли выращивать чагу самому?
Вероятности вырастить гриб самостоятельно нет. Он сам по себе и просто может поразить березу, которая растет на территории вашего дома. Очень важно помнить, что все хорошо в меру: не стоит слишком увлекаться продуктами, которым сулят великое будущее и способность исцелить от всех болезней. Каждый гриб растет около 20-ти лет. Чага не культивируется, и если мы начнем потреблять ее в неограниченных количествах, есть риск что она просто исчезнет.
Чагу свободно можно купить в аптеках или в интернет-магазинах, лично я покупаю у изготовителей березового сиропа.
Что и как готовить с чагой?
Как правило, чагу используют для приготовления напитков. Её можно заваривать, как чай: свежую или высушенную и предварительно замоченную чагу нужно измельчить любым способом, засыпать в заварочный чайник, залить кипяченой водой не выше 60-ти градусов (один к пяти) и настаивать 2 часа. Хранится чай не более 24-х часов. Еще можно измельчить и приготовить на основе гриба эспрессо. Также я люблю добавлять чагу в грибной бульон для придания цвета и манящего лесного аромата, готовлю комбучу на основе "чая" из этого гриба.
Где попробовать чагу в заведениях Петербурга?
В Anna’s Secret Garden мы завариваем чагу как капучино (если быть точнее Chagaccino): варим в кофемашине из стружки высушенного гриба крепкую основу, добавляем взбитое растительное молоко и немного березового сиропа. Недавно у нас случился коллаб с баром Imbibe: в алкогольной карте теперь есть коктейль на основе рома и чаги, который для нас придумал Миша Падисов.
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