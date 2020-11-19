🍄Гриб чага — ньюсмейкер сезона! Чем он крут и где его брать — рассказывает Вика Мосина, главный вег-шеф Петербурга

Где растет этот гриб?

Он растет на ольхе, рябине, клене и березе, но собирать его нужно только с берез и лучше в роще, так как там больше полезных веществ. В Ленинградской области, в любом лесу, где есть березы, гриб встречается часто. Молодые наросты следует срезать ножом у основания гриба в близости к материнскому дереву.

На мой взгляд, ехать за ним лучше летом, когда видно, что дерево на котором он произрастает, живое. Считается, что чага, собранная с мертвых деревьев, теряет свои полезные свойства.