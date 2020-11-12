Антикофе: где и какие альтернативные бодрящие напитки пить в Петербурге

Не кофе единым: нашли в ресторанах и кафе Петербурга альтернативу самому популярному бодрящему напитку в мире. Рассказываем, где в городе пить эспрессо из гриба чаги, латте с голубой спирулиной, черный цикорий, матчу и каскару.
Энергетические шоты
Энергетические шоты — это инъекции иммунитета, витаминов и бодрости. В Bio My Bio на выбор предлагают четыре микса за 250-270 рублей каждый. Заменит десерт и зарядит энергией шот «Иммунитет» с манго, вишневым морсом, лимонным фрешем и гуараной. Поможет проснуться «Электро» с огненным табаско, спелой маракуйей и кофеином. Шот с суперфудами — «Килиманджаро» с маракуйей, медом и пряным трио: куркума, имбирь и женьшень. А «Космос» с виноградом, спирулиной и элеутерококком заставит сердце биться быстрее.
|Bio My Bio
Адрес: Вознесенский проспект, 6
Фитосбор с саган-дайля
В «Банщиках» в качестве альтернативы кофе предлагают отвар с саган-дайля — это многолетний кустарник, используемый как чай среди бурятского народа. Напиток получается мощным энергетиком, который регулирует сон, снимает усталость, стимулирует иммунитет и даже лечит похмельный синдром.
|«Банщики»
Адрес: Дегтярная ул., 1А
Chagaccino
В Anna’s Secret Garden готовят кофе из гриба чага — стерильной формы трутовика, его еще называют березовым грибом. Шеф-повар Виктория Мосина специально ездит в лес, собирает грибы и вручную измельчает на терке. Готовят его по технологии эспрессо и добавляют растительное молоко. Чага не обжигается, поэтому сохраняет полезные свойства.
|Anna’s Secret Garden
Адрес: Кожевенная линия, 40
Каскара
Трендовый кофейный напиток можно попробовать в Mad EspressoTeam! Его делают из высушенной оболочки кофейных ягод: кожура остаётся после того, как из ягоды извлекли зерно. Каскара заливают водой и оставляют завариваться 5 минут. По вкусу напоминает компот из сухофруктов и содержит в четыре раза меньше кофеина, чем в чашке чёрного кофе.
|Mad Espresso Team
Адрес: 2-я Советская ул., 27
Чай с тимьяном и облепихой
Бодрить и тонизировать – это про тимьян. В кофейне Sibaristica на Обводном канале экспериментируют и с приготовлением кофе, и с напитками без кофеина. Чай облепиха-тимьян готовят на основе иван-чая и домашнего соуса. Для него варят облепиху и имбирь, затем соус протирают через сито. При подаче в чайнике соединяют соус, чай, добавляют алтайский мед для сладости, веточку тимьяна и ягоды облепихи.
|Sibaristica
Адрес: Набережная Обводного канала, 199-201
Чай Мате
Кафе «Фрида» вдумчиво относится к чаю и чайным церемониям (Чайный Дом на Рубинштейна — их проект). Здесь можно попробовать мате, который сейчас редко где подают и редко где делают это правильно: с калабасом (в нем заваривают) и бомбильей (через нее пьют). Напиток из листьев вечнозеленого парагвайского падуба отличается высоким содержанием кофеина и своеобразным табачным привкусом.
| «Фрида»
Адрес: ул. Чайковского, 57
Матча Латте
Самая зеленая кондитерская Love You So Matcha (матчу добавляют везде) предлагает латте на том самом чае. Технология по приготовлению напитка сохраняется, но вместо шота эспрессо здесь используют шот матча. В латте традиционно больше молока (приготовят на любом растительном), он получается более воздушный и сливочный.
|Love You So Matcha
Адрес: ул. Декабристов, 5
Суперфуд Латте
В баре на Фонтанке готовят множество безалкогольных напитков, в большей степени на суперфудах. В меню 6 видов латте: с голубой спирулиной, корнем галангала и кокосом; с куркумой и имбирем; с экстрактом голландской свеклы, индийскими специями и ванилью или с бурбонской ванилью, финиковым экстрактом и бамбуковым углем. Последний, кстати, абсолютно черного цвета.
|Sundust
Адрес: наб. реки Фонтанки, 17
Комбуча
Комбучу шеф-повар Meal и амбассадор ферментации в Петербурге Павел Демин производит разных вкусов в зависимости от сезона: сам гриб прорастает в чае, затем его перемещают во фруктовый или овощной сок, либо в травяной или цветочный отвар. Комбуча содержит небольшое количество кофеина — от 10 до 25 миллиграммов на порцию, что не влияет на здоровье человека.
|Meal
Адрес: Литейный пр., 17-19
Цикорий
В вегетарианском кафе «Ботаника» все по Аюрведе и с заботой о здоровье и тела, и духа: цикорий, который дает максимально приближенный кофейный вкус, но не содержит кофеина, подают черным в классическом виде и на молоке.
|«Ботаника»
Адрес: ул. Пестеля, 7
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