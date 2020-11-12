Антикофе: где и какие альтернативные бодрящие напитки пить в Петербурге

Чай с тимьяном и облепихой

Бодрить и тонизировать – это про тимьян. В кофейне Sibaristica на Обводном канале экспериментируют и с приготовлением кофе, и с напитками без кофеина. Чай облепиха-тимьян готовят на основе иван-чая и домашнего соуса. Для него варят облепиху и имбирь, затем соус протирают через сито. При подаче в чайнике соединяют соус, чай, добавляют алтайский мед для сладости, веточку тимьяна и ягоды облепихи.