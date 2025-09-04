Что где есть в сентябре: моти с крабом, маффин с джемом из бекона и пончики из креветок

Кондитер и королева муссовых demure-пирожных Марина Круч открыла красивый спот на Петроградской стороне (коллаборация с ресторатором Виктором Федотовым из Pio Team!). Оценить хайбрау-круассаны и фирменные «кручетроли» (профитроли с невесомым заварным кремом под французским шоколадом в винтажной креманке) идем в лобби отеля 6/3, который занял достойное место в гастроквартале рядом с Петропавловской крепостью (привет ресторанам Probka, Harvest и Veter!). Теперь на первом этаже доходного дома банкира Бурцева за итальянской ювелирной витриной Ciam Jewellery, на стойке, напоминающей кипу нежнейшего воздушного крема (3D-печать!), Марина выставляет современное кондитерское искусство: банановые гипнотарталетки из миндальной муки с карамельным муссом, наполеон с коржами из рубленого теста, завернутого в рулет, и безглютеновое яблочно-эстрагоновое пирожное.

Важно! Имеет смысл зайти в «Круч» с утра: огромные окна, куда по случаю может залететь солнце, воронка с радиальной системой заваривания и нескучное меню завтраков от Романа Найзабекова. Шеф-повар подает хот-дог с лангустином, английский секси-маффин готовит со свиной котлетой, джемом из бекона и сыром чеддер, а хрустящий круассан — с кивимоле (авторский гуакамоле с яркой кислинкой киви!).

Ул. Блохина, 6/3