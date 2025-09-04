Что где есть в сентябре: моти с крабом, маффин с джемом из бекона и пончики из креветок

Редакция Собака.ru выписывает вам рецепт от осенней хтони: ресторан с кинотеатром у Исаакиевского собора, дровяная печь в «Доме 12» Новой Голландии и круассан с кивимоле на Петроградской.
«Круч»
И ты, Брют, тоже! Кондитер Марина Круч в догфрендли-кафе «Круч» кормит с вилочки Брюта, своего французского бульдога
Булки с лимонным конфитюром и заварным кремом в «Круч» украшают по сезону: после клубники будет инжир
Визитная карточка кондитера Круч — «кручетроли»: профитроли с невесомым заварным кремом под французским шоколадом Марина подает «пирамидкой» в винтажной креманке
Ромовая баба у Марины Круч — круглая, с цедрой апельсина и лимона, в сфере из йогуртового мусса
Кондитер и королева муссовых demure-пирожных Марина Круч открыла красивый спот на Петроградской стороне (коллаборация с ресторатором Виктором Федотовым из Pio Team!). Оценить хайбрау-круассаны и фирменные «кручетроли» (профитроли с невесомым заварным кремом под французским шоколадом в винтажной креманке) идем в лобби отеля 6/3, который занял достойное место в гастроквартале рядом с Петропавловской крепостью (привет ресторанам Probka, Harvest и Veter!). Теперь на первом этаже доходного дома банкира Бурцева за итальянской ювелирной витриной Ciam Jewellery, на стойке, напоминающей кипу нежнейшего воздушного крема (3D-печать!), Марина выставляет современное кондитерское искусство: банановые гипнотарталетки из миндальной муки с карамельным муссом, наполеон с коржами из рубленого теста, завернутого в рулет, и безглютеновое яблочно-эстрагоновое пирожное.
Важно! Имеет смысл зайти в «Круч» с утра: огромные окна, куда по случаю может залететь солнце, воронка с радиальной системой заваривания и нескучное меню завтраков от Романа Найзабекова. Шеф-повар подает хот-дог с лангустином, английский секси-маффин готовит со свиной котлетой, джемом из бекона и сыром чеддер, а хрустящий круассан — с кивимоле (авторский гуакамоле с яркой кислинкой киви!).
Ул. Блохина, 6/3
Ava Bistro
Встречаем нового гастрономического резидента Новой Голландии! Ресторатор Антон Пинский, которого мы любим за Veter на «Летучем Голландце» и азиатский Nama, привез в город на Неве свой нашумевший проект с Патриарших. Москвичи респектуют AVA за изобретательный комфорт-фуд (борщ с уткой и баклажан с тартаром из угря!), спродюсированный Пинским в коллаборации с шеф-поварами (и петербуржцами!) Виталием Истоминым и Артемом Лосевым.
Звездное трио заняло завидную локацию в «Доме 12»: бывшие лесные склады с исторической кирпичной кладкой, созданные по проекту архитекторов Жана-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота и Саввы Чевакинского, обустроили мраморным баром и нарядной витриной со свежеиспеченным хлебом из дровяной печи и соблазнительными десертами. Дарлинги соцсетей всех резидентов Патриков — сочный сметанник под золотым одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер — на месте. В Петербурге шефы Лосев и Истомин не изобретают гастрономический велосипед, зато готовят необычно внушительными порциями и за честные деньги: шницель из цыпленка с малосольными огурцами и говядина по-бургундски с картофельным пюре — это база (после — срочно сжигать калории игрой в петанк на газонах Новой Голландии!). Впрочем, в AVA найдутся и эксклюзивы — пончики из креветок с манговым соусом, гребешки с сыром раклет, — и канонический говяжий тартар с картошкой фри (сочетаем с бургундским пино нуаром!).
Наб. Адмиралтейского кан., 2И
MICHÈLE
Премьера раз: в «Англетере» запустили бар-ресторан Miche`le. Премьера два: в сентябре обещают долгожданное открытие — кинозал и шеф-тейбл-гостиная
Нарядно! Бренд-шеф Олег Азимов сервирует карпаччо из говядины с двумя видами икры
Шефы Азимов и Березин переизобрели традиционный моти: теперь в этой закуске солируют камчатский краб и ферментированные узбекские лимоны (их солят в течение двух месяцев!)
Мясо перепелки со сливочным муссом из куриной грудки с фуа-гра готовят на пару́ и подают с пюре из сладкой моркови и апельсина и гелем из яблока и юдзу
Новый и очень нарядный бар-ресторан (с ангелами!) от добрых знакомых — команда петербургского шоколадного бренда и ресторанов «Счастье» во главе с Игорем Белявским наконец-то запустили Michèle в «Англетере». Открытие стратегическое (с феноменальным видом на Исаакиевский собор!), и за меню с разбросом от крудо и вегги-карри до пирога и димсамов здесь отвечают два шефа. Исследователь феноменов европейской кухни, бренд-шеф Олег Азимов работает по французским техникам, внедряя азиатские акценты. А Николай Березин практикует эталонную ферментацию.
Галерея распашных панорамных окон «Англетера» способствует ранним завтракам: с феноменальных 8:00 здесь кормят петербургских жаворонков капустными оладьями с гуакамоле и лососем, амарантовой кашей в стиле тирамису и шакшукой-рататуем с зеленой фетой.Те, кто придут в Michèle на вечернее свидание, будут закусывать шампань моти с крабом и солеными лимонами, а испанский розовый брют натюр — осьминогом с кукурузной эспумой. Восстановленная свекла с йогуртом из козьего молока числится как закуска, но отлично подойдет на десерт.
Hot news! В сентябре в стенах Michèle появится вечерний пиано-бар, шеф-тейблгостиная с кухней-сценой и кинотеатр Cinéma Michèle с кураторским отбором фестивального кино (в зале организуют аперитивный бар!).
Малая Морская ул., 24
