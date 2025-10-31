Пицца с картошкой, самодельное прошутто и итальянские вареники на Петровской косе: новый ресторан «Лодочная станция»

Открытой кухней (с открытым огнем!) дирижирует шеф-повар Роман Грачев (Mad Asian BBQ). На старт — по дефолту — домашний картофельный хлеб с кусочками томатов и чеснока, который подается вместе с маслом с перебитой петрушкой. Все, что касается теста, выполнено безукоризненно: от пирога дня, энсаймады (специалитет Майорки!) и бриоши на закваске до итальянских вареников с картошкой и овечьим сыром, пиццы с картошкой и пармезаном и домашней пасты.

Большеглазый тунец из Шри-Ланки Грачев дополняет пикантной томатной сальсой, итальянский холодец «теста ин кассетта» — горчичным соусом, в «деревенском» салате сочетают свежие, маринованные и овощи на углях. Зеленый салат у него — большущая тарелка клетчатки, а цыпленок на углях получается с хрустящей золотистой корочкой и мягким сочным мясом внутри. Предусмотрены и блюда на компанию размера кинг-сайз вроде камбалы или лопатки козленка.