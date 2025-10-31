Пицца с картошкой, самодельное прошутто и итальянские вареники на Петровской косе: новый ресторан «Лодочная станция»

Претендент на главное открытие года! Ресторатор Наталья Цыпленко с партнерами открыла видовой ресторан на воде — там, где когда-то жили шведские рыбаки-лоцманы, теперь «Лодочная станция» со средиземноморской кухней от шеф-повара Романа Грачева (пицца с картошкой!), собственным сыровялом и пекарней, камином и исполинской террасой.
Наталья Цыпленко, кажется, не промахивается никогда. Ее суши-бар «КИDO» вышел в свет в 2001 году и с тех пор вырос в успешную японскую премиум-сеть. У ультрасветского ресторана «Сад», который Наталья открыла вместе с Сергеем Семаком и Анной Овчинниковой, самая желанная летняя терраса и талантливейший шеф-повар Анна Рязанская. Их совместный со Светланой Яковлевой VOX – вообще гастрономический синоним тихой роскоши и единственное место, где Моника Белуччи могла бы встретить Ивана Янковского. А в азиатском Mad Asian BBQ Цыпленко с шеф-поваром Романом Грачевым устраивает солдаут утке по-пекински и ювелирному сифуду (отслеживайте спешл-привозы групера, барамунди и снеппера по выходным!).
Новейшему ресторану «Лодочная станция» очень идет сеттинг Петровской косы. Он поселился на бывшей пристани между Лазаревским и Большим Петровским мостами с видом на спокойные воды Малой Невки, Приморский парк Победы, купол «Газпром Арены» и шпиль небоскреба «Лахта-центра». Интерьер разработало eshe.studio. Попытку перенести всех на зажиточную тосканскую дачу засчитываем! Плетёная мебель из ротанга, корзины, сицилийские головы, деревянные потолки и плиточные ковры, а в отделке — мрамор, травертин, но самый знаковый объект — дубовый камин в дальнем зале. Обратите внимание на камеру с колбасой и сыровялом на входе: прошутто котто, чоризо, салями милано и пиколини тут делают сами.
Открытой кухней (с открытым огнем!) дирижирует шеф-повар Роман Грачев (Mad Asian BBQ). На старт — по дефолту — домашний картофельный хлеб с кусочками томатов и чеснока, который подается вместе с маслом с перебитой петрушкой. Все, что касается теста, выполнено безукоризненно: от пирога дня, энсаймады (специалитет Майорки!) и бриоши на закваске до итальянских вареников с картошкой и овечьим сыром, пиццы с картошкой и пармезаном и домашней пасты.
Большеглазый тунец из Шри-Ланки Грачев дополняет пикантной томатной сальсой, итальянский холодец «теста ин кассетта» — горчичным соусом, в «деревенском» салате сочетают свежие, маринованные и овощи на углях. Зеленый салат у него — большущая тарелка клетчатки, а цыпленок на углях получается с хрустящей золотистой корочкой и мягким сочным мясом внутри. Предусмотрены и блюда на компанию размера кинг-сайз вроде камбалы или лопатки козленка.
Скоро при ресторане появится детский клуб «Лодочки», а в следующем году — СПА с банным комплексом. Уже ждем теплый сезон, чтобы красиво встречать закаты на террасе у воды.
Комментарии (0)