Ресторан Grebeshki в Виленском: деликатесы Баренцева Моря, модиолусы и тосты с морскими ежами

Раньше за серф-энд-терф мы ездили в старинное здание завода на Арсенальную набережную, но Grebeshki решили стать ближе к народу и приплыли в Виленский переулок (открыли второй ресторан в Петербурге!), создав с «Тартарбаром», Bourgeois Bohemians и Italy новый гастрономический кластер. Шеф-повар Ярослав Свинцов (экс-шеф «Лобби-бара заблудшего дракона», работал в Hamlet&Jacks) неистово жонглирует в новом меню годным сифудом: «Закуска териберского рыбака» с ежами и гребешками из Баренцева моря, модиолусы и тосты с мидиями.
«Гребешки» теперь и на «большой земле». В тихой части центра города, в Виленском переулке, 15, команда открыла третий проект — первый работает в одном из бывших цехов завода «Арсенал» в Петербурге, а второй стал счастливым обладателем редкой северной прописки (на берегу Баренцева моря!) в Териберке. Новый ресторан не изменяет себе: здесь популяризируют морские деликатесы, с уважением относятся к продукту, используют все драгоценности текущего сезона и не боятся давать огня!
За кухню отвечает бренд-шеф Ярослав Свинцов (экс-шеф, к сожалению закрывшегося «Лобби-бара заблудшего дракона»). Если вы у него спросите, что здесь попробовать в первую очередь, он посоветует «Закуску териберского рыбака». Это идеальное в своей простоте блюдо из раздела «Сырое» — тарелка свежайших морских ежей и гребешков с красной икрой. Тут же найдете и «суп териберского рыбака», принесший Grebeshki на Арсенальной победу в премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучшее блюдо с отечественным сифудом».
В меню Ярослав также определил свое фирменное сало из гребешка (оно перекочевало сюда из «Лобби-бара заблудшего дракона»). Мясо моллюсков солят так же, как и сало, и подают с малосольными огурцами.
Обратите внимание на модиолус по-рокфеллеровски. Это крупные мидии, запеченные в стиле рокфеллеровских устриц — со шпинатом и сырным кремом. Юколу из форели, то есть сушено-вяленое мясо рыбы, популярное в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, Ярослав смешивает с красной икрой и добавляет немного томатного соуса.
Серф-энд-терф — концепт, предполагающий сочетание морепродуктов и красного мяса, в меню представляют не только доски, с разложенными на них стейками и крабами с креветками, но и одно из горячих блюд. Говядину, обжаренную на гриле, дополняют соусом из прошутто и «ножками» морских гребешков. Последний ингредиент идет в соответствии с сезоном, сейчас — лисички.
Вот еще несколько рекомендаций:
- пак-чой с крабом. Во-первых, это красиво! Капусту, выращиваемую на «Ферме Болотова», нужно есть руками, и обращать внимание на плетеные подставки от дедули-ремесленника, который занимается корзиноплетением;
- тосты с морским ежом и пекорино или с мидиями;
- сверхфотогеничный кулак краба с айоли, цедрой и соком юдзу;
- на десерт — еловое парфе со сливочным кремом и эстрагоновой водой и мороженое из зеленого горошка.
В новом эко-лофт пространстве много света и зелени, два основных зала и отдельный кабинет, а на входе, по традиции, аквариум с живыми крабами, ежами и гребешками. В планах — завтраки, гостевые и винные ужины.
Важная деталь интерьера — печной портал «САНЪ-ГАЛЛИ» 1896 года (приобретён в антикварной лавке). Строители утверждают, что изначально тут было 13 ниш в стенах, похожих на печи, которыми отапливалось помещение. Сейчас объект носит декоративный характер — в верхней части «печь» украшена барельефом с оттиском раковины гребешка.
Отдельно респектуем за арт! На стенах ресторана представлена коллективная поп-ап (до 1 августа) экспозиция «Веретия», созданная совместно с галереей современного искусства Open You. Это подборка работ российских художников из разных городов, размышляющих на тему человеческой связи с природой. Артисты обращаются к личной и культурной идентичности через разные медиа – живопись, графика, статические и кинетические скульптуры – все картины и объекты можно приобрести в свою личную коллекцию.
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