Ресторан Grebeshki в Виленском: деликатесы Баренцева Моря, модиолусы и тосты с морскими ежами

За кухню отвечает бренд-шеф Ярослав Свинцов (экс-шеф, к сожалению закрывшегося «Лобби-бара заблудшего дракона»). Если вы у него спросите, что здесь попробовать в первую очередь, он посоветует «Закуску териберского рыбака». Это идеальное в своей простоте блюдо из раздела «Сырое» — тарелка свежайших морских ежей и гребешков с красной икрой. Тут же найдете и «суп териберского рыбака», принесший Grebeshki на Арсенальной победу в премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучшее блюдо с отечественным сифудом».

В меню Ярослав также определил свое фирменное сало из гребешка (оно перекочевало сюда из «Лобби-бара заблудшего дракона»). Мясо моллюсков солят так же, как и сало, и подают с малосольными огурцами.