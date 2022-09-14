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Что Где Есть

8 лучших блюд с отечественными морепродуктами и рыбой в ресторанах Петербурга

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Ростовский карп, сибирский муксун, ленобластной сом, камчатский краб, мурманская треска — по номинантам «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 и без контурных карт можно изучать географию России. Голосуйте за лучшее блюдо с отечественным сифудом на сайте премии. 

Копченый сом с папоротником в Commons

Сома с ленобластной фермы Риммы Петровой Антон Абрезов просаливает и коптит на ольховой щепе. Папоротник солит (2 месяца!) и потом вымачивает. Из картофеля делает мусс, а из лука — глазурь, чтобы нанести ее на рыбу, и все это соединяет на тарелке.

наб. канала Грибоедова, 39

Крем из печени трески и марлина в Animals

Такой скрепный отечественный продукт как печень трески у Александра Пименова становится изящным кремом: для этого ее обжаривают на виноградном уксусе с шалотом и тимьяном. Крем выкладывают на бриошь, сверху протертая малина и слайсы марлина.

ул. Некрасова, 60

Мини-чебуреки с сифудом в «Магадане»

В премиальном ресторане люксовый лоск навели даже на чебуреки, сделав эдакий гастрономический каламбур. В начинке у них камчатский краб, конфи из лука порей со сливками, тимьяном, рыбным бульоном и белым вином, а подача с соусом из манго.

Мытинская наб. 6

Риет из копченого карпа в «Банщиках»

Филе ростовского карпа шеф Станислав Левохо пробивает с тимьяном и топленым маслом. И к нежному по вкусу и текстуре риету готовит контрастное сопровождение — хреновину со свекольным фрешем и уксусом. Плюс домашние крекеры и укропное масло.

Дегтярная ул., 1А

Салат с балтийскими анчоусами в Cococo Bistro

У Игоря Гришечкина балтийская килька становится драгоценным анчоусом: их тщательно отбирают, чистят и подвяливают рыбным гарумом. В салат с ними собирают мягко сваренное яйцо, картофель стоун, томаты, соус из сайры и зелень с цитрусовой заправкой.

наб. Адмиралтейского канала, 2

Суп Териберского рыбака в Grebeshki

Под рукой териберского рыбака всегда должны быть местные краб, гребешок и лосось. Чтобы как шеф Павел Богрянов готовить суп, где основой из крабового биска и бульона из лосося поливают картофель конфи, запеченные в печи гребешки, краба и овощи.

Арсенальная наб., 1

Террин из северных рыб в Nordic

Сибирского муксуна с лососем готовят при низкой температуре так, что за счет коллагена кусочки рыбы склеивались между собой, образуя мозаику, контуры частей которой подчеркивают золой из порея. Подают террин с соусом понзо с шисо и красной икрой.

Пулковское ш., 107

Щучьи котлеты со сморчками в «Рыбе моей мечты»

Как по щучьему велению стать румяной котлетой с эффектным соусом? Фарш из щуки смешать с творожным сыром и луком, сформировать котлету, обжарить и довести в конвектомате. Для соуса соединить сморчки, шалот, портвейн, сливки, эстрагон и тимьян.

пр. Динамо, 2А

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

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чтогдеестьвпетербурге2022

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