8 лучших блюд с отечественными морепродуктами и рыбой в ресторанах Петербурга

Копченый сом с папоротником в Commons

Сома с ленобластной фермы Риммы Петровой Антон Абрезов просаливает и коптит на ольховой щепе. Папоротник солит (2 месяца!) и потом вымачивает. Из картофеля делает мусс, а из лука — глазурь, чтобы нанести ее на рыбу, и все это соединяет на тарелке.

наб. канала Грибоедова, 39