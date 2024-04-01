Армянский тжвжик из говяжьего сердца и гужеры в кабаре: где есть в апреле в Петербурге

В апреле петербуржцев греет не солнце, а тепло новых идей гастрономических акторов! Встречаем гужеры в кабаре и армянский йогурт с вареньем из лепестком роз близ Русского музея.
Открытие: ресторан «Айо»
Наш Дягилев от гастроиндустрии ресторатор Эдуард Мурадян (в его богемном «Рубинштейне» бранчевали Теодор Курентзис и Лиза Боярская, а на кухне ресторана «ЕМ» росли талантливые шеф-повара, например, обладатель мишленовской звезды Евгений Викентьев) открыл кафе армянской кухни в двух шагах от Русского музея. Девятиметровый бар под неоновой вывеской Pepsi, двухметровая олива, портрет знаменитого «грустного клоуна» Леонида Енгибарова, который смотрит на цирк Чинизелли, а также величественные колонны, оставленные предыдущим жильцом, армянским рестораном «Менуа». Меню выполняет функции словаря. Учим: мацун — армянский йогурт из ферментированного молока — с вареньем из лепестков роз; ламаджо — лепешка с мясом и чесноком; авелук — один из видов горного щавеля; и наш любимый тжвжик — блюдо из печени и говяжьего сердца.
Инженерная ул., 6
За кем следить: шеф-повар Роман Киселев в «Кабаре ШУМ»
Что за шум, а драки нет! Продюсер Артем Балаев позвал самого продуктивного и прогрессивного шефа Петербурга Романа Киселева (Nothing Fancy, Rene, Solids) взяться за кухню «ШУМа», и он, вдохновившись парижскими кабаре (исторически первыми!), устроил в меню канкан из терринов, паштетов, тарталеток и гужеров. На этом новеллы не заканчиваются! Внутренний бар «Лиля» переоткроется в золотом интерьере с люстрами на стойках и рисунками по потолку. Обновили и коктейльную карту, отправной точкой которой стала цитата Мандельштама: «Русскому человеку биографию заменяет список прочитанных книг».
ул. Маяковского, 52
Премьера: большой рестарт Made in China
Азиатский ресторан ушел в зимнюю спячку, чтобы, проснувшись в начале весны 2024-го, явить новый дизайн и New Wave Chinese Cuisine — мэшап мировых трендов и многовековых рецептов с традиционными китайскими ингредиентами. Меню построил шеф-повар Максим Колпащиков, известный работой в столичных «Турандот» и «Фаренгейте» (отмечен гидом Michelin). Пробуем фаршированные крылья с кимчи рисом, баклажаны по-шанхайски с красным базиликом, густой лаосский карри с гребешком, стейк с базиликом под индонезийским соусом самбал. Интерьер освежили открытой кухней и визуализацией символа года: 40-метровый дракон парит над баром.
Большая Морская ул., 35
Феномен: коктейли во «Сне»
Такое можно увидеть только во «Сне»: дегустируем фантазийные коктейли в Кирпичном! Микс водки и лемонграсса с пеной цвета тиффани украшается кокосовым макаруном. Двухслойный тини с бананом подают вместе с чаем анчан в маленькой микстурнице. А на бокал с прозрачной (фильтрованной!) пина-коладой выдувают шар с дымом. Сольный бар-ресторан от признанного московского бартендера Алексея Мочнова смотрит панорамными окнами на Университет промышленных технологий и дизайна, интерьер — от супервостребованной команды архитекторов из DA Bureau: зеркало будто растворяется в стене, винный шкаф с 3D-эффектом и искусство, много искусства! Например, прямо сейчас идет выставка художника Андрея Логвина, к запуску которой в меню появился бутерброд с красной и черной икрой по мотивам работы «Жизнь удалась» (находится в собрании Третьяковской галереи!).
Кирпичный пер., 8
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