Армянский тжвжик из говяжьего сердца и гужеры в кабаре: где есть в апреле в Петербурге

Феномен: коктейли во «Сне»

Такое можно увидеть только во «Сне»: дегустируем фантазийные коктейли в Кирпичном! Микс водки и лемонграсса с пеной цвета тиффани украшается кокосовым макаруном. Двухслойный тини с бананом подают вместе с чаем анчан в маленькой микстурнице. А на бокал с прозрачной (фильтрованной!) пина-коладой выдувают шар с дымом. Сольный бар-ресторан от признанного московского бартендера Алексея Мочнова смотрит панорамными окнами на Университет промышленных технологий и дизайна, интерьер — от супервостребованной команды архитекторов из DA Bureau: зеркало будто растворяется в стене, винный шкаф с 3D-эффектом и искусство, много искусства! Например, прямо сейчас идет выставка художника Андрея Логвина, к запуску которой в меню появился бутерброд с красной и черной икрой по мотивам работы «Жизнь удалась» (находится в собрании Третьяковской галереи!).

Кирпичный пер., 8