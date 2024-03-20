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Шеф-повар Алексей Алексеев запустит сеть датских пекарен: 20 точек Inner Bakery за 2 года

Главный по высокогастрономическому комфорт-фуду ресторатор (а также победитель нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший шеф-повар») Алексей Алексеев в партнерстве с главой компании «Электропласт» Виктором Скибиным запустит сеть пекарен Inner Bakery.

Алексей Алексеев в ноябрьском номере «Собака.ru»
Василий Швецов

Алексей Алексеев в ноябрьском номере «Собака.ru»

В течение двух лет в Петербурге появится до 20 точек, куда будет поставляться идеальный тартин, краффины и датские булочки из собственного большого цеха для автономного производства (деревня Яльгелево в Ленобласти). Пекарни будут занимать помещения площадью 60-100 кв. м в жилых домах. Общий объем инвестиций в новый проект Inner Bakery может достичь 300 млн рублей.

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