Шеф-повар Алексей Алексеев запустит сеть датских пекарен: 20 точек Inner Bakery за 2 года

В течение двух лет в Петербурге появится до 20 точек, куда будет поставляться идеальный тартин, краффины и датские булочки из собственного большого цеха для автономного производства (деревня Яльгелево в Ленобласти). Пекарни будут занимать помещения площадью 60-100 кв. м в жилых домах. Общий объем инвестиций в новый проект Inner Bakery может достичь 300 млн рублей.