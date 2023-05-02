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Ресторан Futurist шефа Алексея Алексеева: экспериментальная кухня на самой гастрономической улице Петербурга

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Первый самостоятельный проект Futurist (следом ждем нордический Inner) шеф-повара Алексея Алексеева открылся в элитном ЖК в самом гастрономическом кластере Петроградского острова — панорамные окна выходят на ресторанную улицу Большую Зеленина.

Алексей Алексеев теперь не только шеф-повар, но и ресторатор 

Интерьер ресторана Futurist

История карьеры шефа Алексея Алексеева тянет на сериал в байопик-жанре. Сначала он упражнялся в северной кухне ресторана Nordic, затем отвечал за меню Recolte Дмитрия Блинова, а теперь построил свой «Футурист» с едой, как он определил сам, которую от него не ждут. А вот в его Inner, который летом откроется на Пионерской улице, у кухни будет близкий шефу нордический характер, датская пекарня и больше Скандинавии, в том числе в интерьере.

Тут же спокойный дизайн не призывает к лишней торжественности. В меру нарядно выглядит сочетание холодного бетона, нескольких оттенков дерева, ретро-футуристичных светильников и больших окон (а сторона довольно солнечная!). Скорее всего, вы обратите внимание на красный мрамор подставок под приборы и тарелки, с нанесенным по спецзаказу рисунком. Команда любит рассказывать про орнамент, повторяющий кружевной узор решеток Михайловского сада и росписи Кварнеги с лоджии Рафаэля в Эрмитаже.

Севиче из северных креветок с помело и соусом каламанси

King Crab and Chips

Пирог с камчатским крабом и соусом биск

Тартар из говядины с маринованной щучьей икрой и чипсами из картофеля

Алексей Алексеев описывает гастрономическое направление ресторана так: «творческие эксперименты со свежим прочтением знакомых сочетаний». В севиче у него не маринованные в цитрусах сырые морепродукты, а хорошо приготовленные северные креветки с соком филиппинского лайма каламанси, чили и маракуйей. Это очень свежее блюдо, которое нужно есть ложкой, не упуская ни одного грамма соуса «тайгер милк»,  и желательно на веранде под солнцем (обещают во второй половине мая!). В меню почти каждая позиция выглядит сверхсоблазнительно: артишок с черной икрой и топинамбуром, филе россини с вяленой грушей и соусом из мадеры, краб-энд-чипс, в которых за хруст выступает цукини. 

Если выбор падает на что-то более в пределах классики, то заказывайте тартар из говядины, с маринованной щучьей икрой и чипсом, или фирменный сочный зеленый салат — местная ореховая заправка идет на пользу листьям и авокадо. 

Солонки и перечницы в Futurist — винтажные утки и белки, найденные на европейских рынках

Медовик

Десерты придумывает и готовит Ксения Соловьева, бывший кондитер закрывшегося файн-дайнинга Eclipse в Репино, откуда перенесла любовь к сложным конструкциям, формам и текстурам. Легкий гречишный медовик с арахисовым кремом и мороженым из банана украшает невесомой карамельной бабочкой, тарт татен делает луковым с грушей и трюфелем и дополняет сусальным золотом.

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