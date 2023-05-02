Ресторан Futurist шефа Алексея Алексеева: экспериментальная кухня на самой гастрономической улице Петербурга

История карьеры шефа Алексея Алексеева тянет на сериал в байопик-жанре. Сначала он упражнялся в северной кухне ресторана Nordic, затем отвечал за меню Recolte Дмитрия Блинова, а теперь построил свой «Футурист» с едой, как он определил сам, которую от него не ждут. А вот в его Inner, который летом откроется на Пионерской улице, у кухни будет близкий шефу нордический характер, датская пекарня и больше Скандинавии, в том числе в интерьере.

Тут же спокойный дизайн не призывает к лишней торжественности. В меру нарядно выглядит сочетание холодного бетона, нескольких оттенков дерева, ретро-футуристичных светильников и больших окон (а сторона довольно солнечная!). Скорее всего, вы обратите внимание на красный мрамор подставок под приборы и тарелки, с нанесенным по спецзаказу рисунком. Команда любит рассказывать про орнамент, повторяющий кружевной узор решеток Михайловского сада и росписи Кварнеги с лоджии Рафаэля в Эрмитаже.