Музыкальный бар Jam Cafe: пончик с языком, редкая посуда и кирпичные своды бывших казарм в новомодном пространстве Hideout

На этот раз italy&co. выступили не в свойственном для себя жанре: авторами проекта Jam стали не хэдлайнеры группы — Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, а гений мест и «Лучший флортендер» по версии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 Виктор Мельков, а также шеф-бартендер Игорь Лобурцев, победитель нашей премии в категории «Лучший шеф-бармен ресторана».

Помещение, скромное по метрам, делить на зоны не стали. Здесь открытая кухня, большая стойка-островок, один единственный зал и стена, украшенная винными бутылками. По эклектичному интерьеру угадываются руки дизайнера Ксении Смирновой, также проектировавшей «Ателье» и Salone pasta&bar. Она классно вписала люстру-грибы, ретро-светильник в виде медведя (маскот!) и стулья самых разных форм под кирпичные своды бывших казарм морского Гвардейского экипажа.