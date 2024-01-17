Музыкальный бар Jam Cafe: пончик с языком, редкая посуда и кирпичные своды бывших казарм в новомодном пространстве Hideout

Время вечеринки! В Коломне в новомодном пространстве Hideout рядом с Мариинским театром и «Лендоком» открылся музыкальный бар Jam Cafe на Римского-Корсакова, 22 (вход слева от Aster Bakery, через коридор и двор).
На этот раз italy&co. выступили не в свойственном для себя жанре: авторами проекта Jam стали не хэдлайнеры группы — Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, а гений мест и «Лучший флортендер» по версии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 Виктор Мельков, а также шеф-бартендер Игорь Лобурцев, победитель нашей премии в категории «Лучший шеф-бармен ресторана».
Помещение, скромное по метрам, делить на зоны не стали. Здесь открытая кухня, большая стойка-островок, один единственный зал и стена, украшенная винными бутылками. По эклектичному интерьеру угадываются руки дизайнера Ксении Смирновой, также проектировавшей «Ателье» и Salone pasta&bar. Она классно вписала люстру-грибы, ретро-светильник в виде медведя (маскот!) и стулья самых разных форм под кирпичные своды бывших казарм морского Гвардейского экипажа.
Шеф-поваром стал Василий Баканов (работал в Commons), а сомелье — Денис Кондратенко, автор телеграм-канала «boujee | бужи’». Ура, новые лица!
Тут готовят в хоспере, а специалитетом считают флэт бред — тончайшую домашнюю лепешку из печи, которую подают с разными начинками, например, с мухаммарой или кальмаром и креветкой. Закусывать вино и коктейли предлагают пончиком с языком — некий оммаж на жареные крокеты, с соусом бешамель и натертым сверху свежим хреном по ассоциации с сахарной пудрой, или фритто мисто (треска, кальмар, креветка, батат в легкой японской панировке панко) с соусом тартар версии 2.0 — с черемшой. А на горячее — шницель из фермерского цыпленка в стиле серф-энд-терф с соусом вителло тоннато или треска конфи с пюре из цветной капусты и обоженным фенхелем, где вместо соуса идет яблочный сок с уксусом и зеленым укопным маслом. Еще пробуйте овощи на гриле и кебабы (из ягненка или утки), которые подают на редких для петербургского общепита тарелках — коллаборация итальянского бренда Seletti с Diesel.
Бюро M.G.Private Reconstruction (в их портфолио — реставрация фасадов Шуваловского дворца и сотрудничество с ГМЗ «Царское Село» и Филармонией Шостаковича) полностью реконструировало здание бывших казарм для резиденций Hideout от создателей Wynwood Hotel. Первыми квартирантами стали бьюти-студия Suite и большое кафе с пекарней от Aster Bakery, а скоро здесь появятся пространства для выставок, зимний сад и кинотеатр. Летом же ждите двор-террасу, которую продюссирует Jam Cafe, с уличным грилем, лежаками и петанком, а вечеринки с лучшими диджеями города будут регулярно!
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