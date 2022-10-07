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Что Где Есть

Гении мест и эксперты по гостеприимству: 13 лучших работников общепита

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Гении мест, хранители атмосферы, эксперты по гостеприимству, сделавшие заботу о гостях ресторанов настоящим искусством. Представляем номинацию «Лучший флортендер» (наше ноу-хау!). Поддерживайте любимых и голосуйте на сайте премии. 

Дмитрий Захарченко

Сервис управляющего рестораном «Европа» в Гранд Отеле Европа прошел главную проверку в мире — королевы Елизаветы II: Дмитрий обслуживал ее во время визита в Петербург. Монаршей особой у него чувствует себя каждый: в отеле он 30 лет, стажировался во Франции и Швейцарии, принимал звезд от Клинтона до Копперфильда.

Гранд Отель Европа

Георгий Исраелян

Вот, кто сквозь терни буквально пришел к звездам! Закалившись в сетях «Две палочки» и TGI Friday’s, Георгий, pr-специалист по образованию, в 2015 году пришел в Probka официантом и почти сразу стал «Гошей из “Пробки”» — менеджером и другом, который накоротке с топами «Газпрома», лично встречает и Додина, и Фараона.

Probka

Владимир Коврижных

Приехав из Заполярья в Петербург ради кино, Володя предпочел ему дело бармена. Отвечал за напитки в митерии Chuck, а в Perfect Bars Team («Полторы комнаты» и др.) открыл в себе суперсилу гениально работать с залом. От светского приема на крыше до массового сабража в баре Oy! — у него все под контролем. Marvel, звоните Коврижных!

Perfect Bars Team

Елена Лавренкова

Сервис в ресторанах при отелях должен соответствовать их рангу, и за пятизвездочный прием гостей видового «Вино & вода» в гостинице Indigo отвечает его управляющая и профессиональный отельер Лавренкова. На ее резюме — знак особого качества: более 10 лет опыта менеджерской работы в Гранд Отеле Европа.

«Вино & вода»

Роман Мадатов

Устроившись в Rыбу Арама Мнацаканова заработать на фотоаппарат, Роман открыл в себе настоящего фуди и в итоге рулил всеми ресторанами Probka Family чуть ли не по очереди. Перебравшись в растущую империю Antonio Fresa Group, Мадатов сейчас мастерски управляется и с грандиозной Sea, Signora, и с кейтерингом премиальной яхты Антонио Фреза.

Antonio Fresa Group

Арсений Маеренков

Ресторан ЕМ Эдуарда Мурадяна не случайно сравнивают с театром, так тонко там выстроена драматургия ужина. Режиссер этого гастроспекталя — управляющий и сомелье Маеренков. Физик и лирик в одном лице: выпускник физмат лицея бросил Политех ради изучения вина и уже 10 лет отвечает за правильный вайб в заведениях Мурадяна.

ЕМ

Виктор Мельков

Настоящий гений мест italy&co пришел в холдинг в 2012 году официантом и быстро синхронизировался с его боссами Тимуром Дмитриевым и Михаилом Соколовым на 100%. Открывал с ними Ателье, Salone, Ante, Juan, Giardino и, хотя сейчас занимается их операционным управлением, все равно важные ужины и гостей принимает сам.

Italy&co

Александр Попов

Новые порядки в сервисе (бронь — обязательно, пальто — долой!) главе Duo Band Дмитрию Блинову навести, может быть, и не удалось, если бы не Попов, который в зале способен разрешить любую ситуацию. С шефом он со времен Zималеto и Freemans, вместе с Duo Band он вырос от официанта до гендира Harvest и партнера Frantsuza Bistro.

Duo Band

Валерий Сорокин

Официант ресторана «Шаляпин» — старейшина профессии: 15 лет на этом месте, до были «Академия» и «Манеж», а еще раньше гостиница «Европейская». На него ходят специально — скажем, режиссер Сергей Луковский, а игроки хоккейного СКА, за который болеет Сорокин, на 70-летие подарили ему именную форму с автографами.

«Шаляпин»

Валерий Тарасов

Что общего у Metallica и Райфа Файнса, писателя Быкова и комика Щербакова? Все они не забудут дядю Валеру — легендарного официанта, что поил их в «Русской рюмочной №1». О любимце богемы Лев Лурье обещал написать чуть ли не книгу. Тихоокеанский флот, завод «Красный октябрь», 90-е в ресторане «Белые ночи» — вот только часть оглавления.

«Русская рюмочная № 1»

Александр Тимашков

Бренд-амбассадор пивоварни AF Brew отвечает за атмосферу ее проектов от тапрума до феста Lobotomy Day, и биография у него как у героя-небожителя. Из Смоленщины — в ИТМО, потом взялся за крафт и помогал строить империю AF Brew, где под себя открыл неорюмочную «Хоровод». А еще он шашлычный скаут: ищет лучшие вплоть до Шушар.

AF Brew

Елена Харламова

Экономист по образованию и (мы уверены!) Пеппи Длинный Чулок в душе, в общепите Елена попробовала себя в заведениях от Californication до «Этажа 41» и во славу овощей и zero waste открыла Zelenoe Bistro с шефом Никитой Голубевым. Меняя огненный стайлинг, она не менее зажигательно презентует гостям сморчкейки и арбузный вотеркефир.

Zelenoe Bistro (закрылось)

Павел Чернышов

Спектр ответственности управляющего Kuznya Cafe и ресторана Kuznya House (на посту с 2017 года!) — от малышей с булочками на террасе первого до рейверов с коктейлями Cream Soda на барной стойке второго. И Павел готов ко всему: работал в ресторанах Сочи и Кирова, в московском Buro Canteen и петербургских Gastroli, «Компания» и Brixton.

Kuznyahouse

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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