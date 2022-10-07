Гении мест и эксперты по гостеприимству: 13 лучших работников общепита

Александр Тимашков

Бренд-амбассадор пивоварни AF Brew отвечает за атмосферу ее проектов от тапрума до феста Lobotomy Day, и биография у него как у героя-небожителя. Из Смоленщины — в ИТМО, потом взялся за крафт и помогал строить империю AF Brew, где под себя открыл неорюмочную «Хоровод». А еще он шашлычный скаут: ищет лучшие вплоть до Шушар.

AF Brew