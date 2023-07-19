Итальянское бистро Mill: пицца и паста от ферментаторов из ресторана Meal и использование продуктов «от головы до хвоста»

Девиз кухни Mill при выборе продуктов — чем ближе к ресторану, тем лучше. Все, кроме оливкового масла, некоторых сыров и томатов, которые едут из Италии, локальное, и от осознания, как щедра Ленобласть на овощи или птицу, становится как-то отраднее (и вкуснее!).

Перед трапезой вас обязательно угостят чашкой горячего грибного капучино, в меру яркого и правильно настраивающего на дальнейшие итерации. Пробуйте сочный зеленый салат с чистым во вкусе айоли из мясистой корюшки, печеный перец рамиро с бурратой и добавленным рыбно-соленым характером сальсы из анчоусов и оливок. Вся паста — свежак. Есть понятные равиоли с горгонзолой, маскарпоне и грецким орехом, ньокки с панчеттой и сливочным соусом из сыра пекорино или спагетти с насыщенным мясным соусом. Виды и начинки будут все время обновляться.

Каждая из пицц в меню звучит очень соблазнительно: лесные грибы и страчателла, лисички и маскарпоне, но самый хит — с креветками, кабачком, молодыми сырами и тонким цитрусовым нюансом от лимонной цедры. Края оставлять не нужно! Тем более, что к ним выдают легкий чесночный соус, а в меню поставили знаменитый айоли из корюшки, чили и томатный.