Итальянское бистро Mill: пицца и паста от ферментаторов из ресторана Meal и использование продуктов «от головы до хвоста»

Евангелисты концепции использования продуктов from head to tail («от головы до хвоста») и передовые практики ферментации из ресторана Meal у Сада Дружбы открыли бистро Mill — итальянское по кухне, но с абсолютно русской душой. От локальных умельцев здесь (ул. Чайковского, 36) все: от продуктов и посуды до мебели и пицца-печи.
Шеф-повар Павел Демин (стажировался в легендарном Noma с тремя звездами «Мишлен» в Копенгагене!) еще во время локдауна понял, что людям нужна новая классная пицца и настроил доставку на мощностях ресторана на Литейном. В итоге антикризисный менеджмент вылился в самостоятельный проект — итальянское бистро Mill с пиццей и пастой, созвучное первому проекту Meal, что в 10-ти минутах пешком.
Пиццу готовят из теста на закваске, которое ферментируется 48 часов, в неаполитанском стиле, в дровяной печи, которую по спецзаказу изготовили ребята из «Жарушки» — российские профи в области оборудования для приготовления на открытом огне. Муку поставляют крафтовые фермеры «О’Ника», которые сами выращивают зерно и сами его молят.
Павел Демин
Шеф-повар, соавтор ресторана Mill
Прикольно было узнать, что написав слово meal чуть по-другому мы получим слово mill, что означает «мельница» в переводе с английского языка. Это концептуально нам подходит и очень звучно само по себе. Есть такое мнение, что будет путаница, но я думаю что люди разберутся. И ничего страшного, если они попадут в Meal — там тоже вкусно и никто не расстроится. В обоих наших проектах мы придерживаемся главного нашего устоя — использовать каждый продукт по максимуму. На кухне мы всегда пару раз подумаем, прежде чем что-либо выкинуть. Фильтр включается автоматически и начинается генерация идей. Если мы понимаем, что ничего классного, например, с кожурой печеного банана не сделать, мы ее выкинем. Но даже когда тушим пицца-печку, мы думаем, куда можно применить угольки.
Девиз кухни Mill при выборе продуктов — чем ближе к ресторану, тем лучше. Все, кроме оливкового масла, некоторых сыров и томатов, которые едут из Италии, локальное, и от осознания, как щедра Ленобласть на овощи или птицу, становится как-то отраднее (и вкуснее!).
Перед трапезой вас обязательно угостят чашкой горячего грибного капучино, в меру яркого и правильно настраивающего на дальнейшие итерации. Пробуйте сочный зеленый салат с чистым во вкусе айоли из мясистой корюшки, печеный перец рамиро с бурратой и добавленным рыбно-соленым характером сальсы из анчоусов и оливок. Вся паста — свежак. Есть понятные равиоли с горгонзолой, маскарпоне и грецким орехом, ньокки с панчеттой и сливочным соусом из сыра пекорино или спагетти с насыщенным мясным соусом. Виды и начинки будут все время обновляться.
Каждая из пицц в меню звучит очень соблазнительно: лесные грибы и страчателла, лисички и маскарпоне, но самый хит — с креветками, кабачком, молодыми сырами и тонким цитрусовым нюансом от лимонной цедры. Края оставлять не нужно! Тем более, что к ним выдают легкий чесночный соус, а в меню поставили знаменитый айоли из корюшки, чили и томатный.
Самые востребованные городские архитекторы из DA Bureau проектировали пространство бистро. Получилось светлое, довольно минималистично оформленное пространство с использованием натуральных материалов в отделке и труда местных ремесленников. Посуда — советское ретро или Craft Ceramica. Мебель — сделана вручную мастером Вадимом Юшкевичем. А всю роскошную мозаику в панно собирал монументалист Кирилл Романов. Чтобы выразить свой респект, команда увековечила на своей форме имена всех, кто помогал в открытии.
Из важных характеристик. Mill — догфрендли бистро, в сезон на улице стоит летняя терраса, украшающая Чайковского, а ежедневно с 15:00 до 16:00 парни устраивают сиесту и закрываются на перерыв (если что, всегда можно пойти в Meal, перерыв которых начинается на час позже!).
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