Личный опыт: «Как я стажировался в ресторане Noma с тремя звездами Michelin». Инструкция от шеф-повара Павла Демина

В чем феномен ресторана и чем так крут его шеф-повар Рене Редзепи

В Noma работают самые искренние люди. Ресторан состоит примерно из 80 человек, включая стажеров, и все горят свои делом, все честно работают, никто не пытается тратить время на ерунду. Это сила притяжения самых сильных и классных людей индустрии, которые приезжают со всего мира, что дает еще больше энергии и знаний. Мне кажется, «Мишлену» было уже самому не по себе, что такое заведение и без трех звезд. Да, там нет белых скатертей, золотых приборов и перчаток у официантов. Это не классическое поедание еды в ресторане, а современное поедание еды.

Все шефы очень любят свою страну и используют только скандинавские продукты. Я сильно удивился, что сумах, вроде восточная специя, но в Дании тоже растет, как и маленькая японская айва. Блюда всегда строятся на сезонности: к примеру, сейчас был сезон охоты и собирательства, поэтому в меню были олень и утка. При этом это не фермерское мясо, как часто бывает у нас, а именно дикое. В ресторане даже гостей предупреждают, чтобы ели осторожнее, так как может попасться дробь. Команда никогда никого не обманывает.

В Noma работают с целиковыми продуктами — если нужен мозг, они заказывают голову целиком, сами её пилят, рубят и достают содержимое, если нужна утка, то они сами её полностью ощипывают и разделывают. Это круто.

Там используют дикое мясо. Даже гостей предупреждают, чтобы ели осторожнее, так как может попасться дробь.

Рене каждый день находится на работе. Он, как и любой стажер, присутствует на каждом собрании перед сервисом, подходит к гостям, встречает их, провожает. Шеф не делает заготовки, редко стоит на раздаче, но, тем не менее, он всегда на месте. Нужно сказать, что Рене не выглядит как суперважный или занятой человек, его телефон не разрывается от звонков и визуально у него достаточно спокойная жизнь. Приходит на работу со своей собакой и ходит по ресторану, со всеми болтает, часто бывает с шефами на тестах и при запусках нового меню. Вообще там ни у кого нет никаких смен, всегда работают одни и те же люди с одинаковыми выходными: недавно вся команда ездила в Барселону праздновать получение трех звезд. И даже отдельный штат сотрудников, который занимается их садом, теплицами, выращиванием и сбором растений.