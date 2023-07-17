Veter на «Летучем Голландце»: русско-французская кухня с лучшим видом на Петербург

Veter в носовой части «Летучего Голландца», за которым давно утвердился статус «проклятой» для общепита локации, стал первым гастрономическим проектом в Петербурге для журналистки Ксении Собчак (в Москве она партнер ресторана She от White Rabbit Family), как и для популярного столичного шефа Владимира Чистякова (Grace Bistro, Rocky 2, The Greeks в Москве). Объединил звезд ресторатор Антон Пинский, суперспособность которого — открывать работающие концепции со сверхзвуковой скоростью. Петербуржцы ходят в его Avocado Queen или Nama (к «Магадану» на этом же корабле он тоже причастен), а москвичи — переступают порог новой Narnia или парижский Le Pigeon.

Название выбирали народным голосованием в телеграм-канале Собчак. Победил «Маяк», но такой нейминг, как и «Тройка» (второй вариант), уже представлен — легендарной советской рюмочной в первом случае, и старинным рестораном-варьете во втором. Решено: Veter.