Veter на «Летучем Голландце»: русско-французская кухня с лучшим видом на Петербург

Тяжелая артиллерия высадилась на корабле «Летучий Голландец» в надежде сделать гастрономически привлекательную точку в выгодной туристической локации. Встречайте видовой проект Veter от звездной команды — ведущей и журналистки Ксении Собчак, ресторатора Антона Пинского и шеф-повара Владимира Чистякова.
Veter в носовой части «Летучего Голландца», за которым давно утвердился статус «проклятой» для общепита локации, стал первым гастрономическим проектом в Петербурге для журналистки Ксении Собчак (в Москве она партнер ресторана She от White Rabbit Family), как и для популярного столичного шефа Владимира Чистякова (Grace Bistro, Rocky 2, The Greeks в Москве). Объединил звезд ресторатор Антон Пинский, суперспособность которого — открывать работающие концепции со сверхзвуковой скоростью. Петербуржцы ходят в его Avocado Queen или Nama (к «Магадану» на этом же корабле он тоже причастен), а москвичи — переступают порог новой Narnia или парижский Le Pigeon.
Название выбирали народным голосованием в телеграм-канале Собчак. Победил «Маяк», но такой нейминг, как и «Тройка» (второй вариант), уже представлен — легендарной советской рюмочной в первом случае, и старинным рестораном-варьете во втором. Решено: Veter.
Без сомнений, с «Голландца» открывается лучший панорамный вид на Неву, Эрмитаж и Дворцовую, Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост и Ростральные колонны. Все это лучше смотреть с открытой террасы на носу парусника. Внутри же — классический, не пафосный интерьер, в оформлении которого использовали шпон дуба теплых оттенков, текстурную мебель, объемную стеклянную люстру в центре зала и акцентное керамическое панно.
Владимир Чистяков описывает кухню «Ветра», как «российскую с примесью французской». Свое любимое блюдо — пельмени — готовит всегда с бульоном, независимо от начинки: морепродуктов или говядины со сморчками. В порции всего пять штук, но наполнение плотное и щедрое. Голубцы в савойской капусте подаются с грибным дюкселем и маслом белого трюфеля, пожарская котлета — из фарша черной трески, палтуса, креветок, краба и запанирована сухарями из бриоши, а наш скрепный оливье вместе с черной икрой укладывается на хрустящий гратен.
В винной карте продолжается русско-французский союз. Бургундия и легкое и кислотное шабли в меню рифмуются с крымским пино гриджио от семейной винодельни Бельмас (читайте о них в нашем материале!) или выразительным рислингом Олега Репина.
Ксения Собчак
Соавтор ресторана Veter
Надеюсь, я, наконец, буду представлять что-то хорошее в Петербурге. Я очень люблю этот город, хорошо его знаю и понимаю, как нелегко здесь московским рестораторам. Благодаря сильной и крутой команде — шефу Володе Чистякову и умелым рукам Антона Пинского — получилось классное и красивое место, которое вы оцените.
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