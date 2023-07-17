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Veter на «Летучем Голландце»: русско-французская кухня с лучшим видом на Петербург

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Тяжелая артиллерия высадилась на корабле «Летучий Голландец» в надежде сделать гастрономически привлекательную точку в выгодной туристической локации. Встречайте видовой проект Veter от звездной команды — ведущей и журналистки Ксении Собчак, ресторатора Антона Пинского и шеф-повара Владимира Чистякова. 

Предоставлено пресс-службой ресторана
Предоставлено пресс-службой ресторана
Роман Каштнер

Veter в носовой части «Летучего Голландца», за которым давно утвердился статус «проклятой» для общепита локации, стал первым гастрономическим проектом в Петербурге для журналистки Ксении Собчак (в Москве она партнер ресторана She от White Rabbit Family), как и для популярного столичного шефа Владимира Чистякова (Grace Bistro, Rocky 2, The Greeks в Москве). Объединил звезд ресторатор Антон Пинский, суперспособность которого — открывать работающие концепции со сверхзвуковой скоростью. Петербуржцы ходят в его Avocado Queen или Nama (к «Магадану» на этом же корабле он тоже причастен), а москвичи — переступают порог новой Narnia или парижский Le Pigeon. 

Название выбирали народным голосованием в телеграм-канале Собчак. Победил «Маяк», но такой нейминг, как и  «Тройка» (второй вариант), уже представлен — легендарной советской рюмочной в первом случае, и старинным рестораном-варьете во втором. Решено: Veter. 

Олег Королевский

Шеф Владимир Чистяков

Дмитрий Колесов

Журналистка Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский 

Роман Каштнер

Без сомнений, с «Голландца» открывается лучший панорамный вид на Неву, Эрмитаж и Дворцовую, Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост и Ростральные колонны. Все это лучше смотреть с открытой террасы на носу парусника. Внутри же —  классический, не пафосный интерьер, в оформлении которого использовали шпон дуба теплых оттенков, текстурную мебель, объемную стеклянную люстру в центре зала и акцентное керамическое панно.

Роман Каштнер

Пельмени с говядиной и сморчками

Роман Каштнер

Гратен с салом, оливье и сельдью

Роман Каштнер

Перловая каша, шпинат, морепродукты

Владимир Чистяков описывает кухню «Ветра», как «российскую с примесью французской». Свое любимое блюдо — пельмени — готовит всегда с бульоном, независимо от начинки: морепродуктов или говядины со сморчками. В порции всего пять штук, но наполнение плотное и щедрое. Голубцы в савойской капусте подаются с грибным дюкселем и маслом белого трюфеля, пожарская котлета — из фарша черной трески, палтуса, креветок, краба и запанирована сухарями из бриоши, а наш скрепный оливье вместе с черной икрой укладывается на хрустящий гратен.  

В винной карте продолжается русско-французский союз. Бургундия и легкое и кислотное шабли в меню рифмуются с крымским пино гриджио от семейной винодельни Бельмас (читайте о них в нашем материале!) или выразительным рислингом Олега Репина.

Ксения Собчак

Соавтор ресторана Veter

Надеюсь, я, наконец, буду представлять что-то хорошее в Петербурге. Я очень люблю этот город, хорошо его знаю и понимаю, как нелегко здесь московским рестораторам. Благодаря сильной и крутой команде — шефу Володе Чистякову и умелым рукам Антона Пинского — получилось классное и красивое место, которое вы оцените.

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