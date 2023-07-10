Винный авангард: 5 петербуржцев среди новых лиц виноделия

«А. Гордиенко & М. Николаев» | Арсений Гордиенко

Номинанта премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2019 году мы чествовали за выдающуюся работу сомелье в «На вина!», Utopist и Animals. Сам Арсений в это время уже вовсю ковал карьеру винодела: работал на виноградниках у Павла Швеца, затем в Австрии на винодельне Markus Altenburger. В 2021‑м, будучи управляющим бара «Футура», сделал для него пару сортов в тандеме с главным по винам «Лефкадии» Михаилом Николаевым. Да так удачно, что Арсений перебрался в Краснодарский край и под брендом «А. Гордиенко & М. Николаев» производит крышесносные петнаты и красное тихое вино карбонической мацерации — успевайте за ними в ту же «Футуру» и в Baсchus!