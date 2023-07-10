Винный авангард: 5 петербуржцев среди новых лиц виноделия

Самым модным винам сейчас нужно быть сделанными с минимальным технологическим вмешательством, на диких дрожжах и в модерновой стилистике — а еще, добавляем мы, с участием петербуржцев — сейчас их среди новых лиц виноделия как никогда много.
«А. Гордиенко & М. Николаев» | Арсений Гордиенко
Номинанта премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2019 году мы чествовали за выдающуюся работу сомелье в «На вина!», Utopist и Animals. Сам Арсений в это время уже вовсю ковал карьеру винодела: работал на виноградниках у Павла Швеца, затем в Австрии на винодельне Markus Altenburger. В 2021‑м, будучи управляющим бара «Футура», сделал для него пару сортов в тандеме с главным по винам «Лефкадии» Михаилом Николаевым. Да так удачно, что Арсений перебрался в Краснодарский край и под брендом «А. Гордиенко & М. Николаев» производит крышесносные петнаты и красное тихое вино карбонической мацерации — успевайте за ними в ту же «Футуру» и в Baсchus!
BELMAS WINERY | Марина, Владимир и Екатерина Бельмас
Биография петербургской семьи виноделов Бельмас — кинематографичный сюжет о следовании за мечтой. С 2000‑х Марина вела ивент- и турбизнес, выпускник ЛФЭИ Владимир — финансовый, а параллельно учился в «Энотрии» и грезил своим вином. В 2010‑х они переехали в Крым и сначала построили лучшие рестораны полуострова Wine Room и Marinara, где продвигали местные кокуры, а в 2019 году и сами выпустили свой первый пино нуар. Их стиль — легкие, летние, питкие, без выдержки и очень классические вина: недаром их открывают в Sea, Signora и Fresa's. Обязательно попробуйте их леденцовый рислинг и розе из линейки младшей Бельмас — Екатерины.
STN WINERY | Андрей Долингер
Потомственный петербуржец мечтал стать архитектором (а кем еще!), но теперь проектирует будущее русского виноделия. Бросив планнеры, в 2010‑х он становится сомелье (и другом Жени Шамова) и восемь лет, начиная с Ginza Project, работает в ресторанах Петербурга. В 2020‑м уезжает в Севастополь заниматься виноделием, учится у лучших — Павла Швеца, Алексея Чернеги, пока сам не возглавляет винный кластер STN Winery. Там все сегодняшние трендсеттеры совершают свои прорывы — от панковских оранжей Никиты Абалихина до мурведра Gavras. Гендиректор STN Долингер выпускает и свои вина — одни из самых необычных и ярких мускатов, совиньонов и шардоне.
OBLAKO | Дмитрий Фролов
Резидент номинации «Лучший сомелье» премии «Что где есть в Петербурге» и один из самых уважаемых профи Северо-Запада, а теперь и Финляндии. Преподавал в «Энотрии», курировал десятки ресторанов, придумал с Евгением Шамовым дегустационный суперпроект Chef&Sommelier в школе SVCH. Колоссальный опыт Фролов направил в свое вино в партнерстве с Михаилом Николаевым из «Лефкадии». Они выпускают верментино (редкий для Краснодарского края сорт, высаженный Патриком Леоном), и это тотальный авангард: не цветочное, как в Италии, а сложное, с фенхелем и абрикосами. Стиль назвали бэбиоранж, а линейку — в честь «Облака в штанах» Маяковского.
PARADISE GARAGE | Константин Наумов и Дмитрий Гриньков
В 2022 году в ранг самого ультрамодного российского вина ворвался Paradise Garage. Свои виноградники они только сажают, но из покупного крымского винограда на бахчисарайской винодельне Winecraft уже сделали духовитые оранжи (целых девять в линейке!) и пышные, южные красные. И понеслась: аплодисменты профильных блогеров и ЛОМов, высочайшие рейтинги, маст-хэв всех ресторанов Москвы и Петербурга, которые гордятся своей экспертизой в вине. Все это — заслуга Константина Наумова и Дмитрия Гринькова: они уроженцы Сибири, но Константина винный Петербург знает прекрасно — он в том числе стоял у основания проекта Real Authentic Wine, поднявшего моду на натуральное вино.
Текст: Анастасия Павленкова
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