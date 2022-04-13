Шеф-повар Алексей Алексеев покинул ресторан Recolte. Его место занял сам Дмитрий Блинов

Сооснователь Duoband

«Друзья, есть две новости, первая — в понедельник мы закрыли ресторан Recolte. Причина простая, не сформировали нормально концепцию. Хотели сделать файн дайнинг, но оказалось, нам это самим не близко. Нам нужен драйв, эмоции, яркая еда и дружеский сервис. А не пиджаки, стерильный интерьер и вот это вот все. Но есть и вторая новость. Завтра мы опять открываем Recolte, но уже совсем другой. Наверное, ключевое изменение — это еда, теперь я сам буду шефом нашего ресторана, а значит и еда будет та, что вам знакома. Яркие запоминающиеся вкусы, привычные продукты и порой не самые очевидные сочетания. Не скучная еда и при этом на каждый день. В интерьере появилось много современного искусства, света для создания более уютной атмосферы. В целом, отказались от строгости, присущей ресторанам с амбициями на всяческие регалии. Работаем в свое удовольствие и для вашего удовольствия. Новый опыт для нас, но от того еще более интересный и бросающий вызов нам, а это то что мы и любим больше всего».