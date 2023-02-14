Ola Bar на Фонтанке: коктейль с облаком, черри с маракуйей и творческие вечера

На набережной Фонтанки, 51-53, появился Ola Bar в жанре отличительной черты нынешнего глобального цайтгайста — коктейли и многообразная культурная программа, чтобы отвлечься.
Оля Копьева дебютировала, открыв практически с ноги дверь в прокачанное барное коммьюнити Петербурга. На Фонтанке появился если не бар ее авторства, то импровизированный культурно-гастрономический центр с амбициями, который раз в неделю обещает превращаться в площадку для фортепианных концертов, лекций, диджей-сетов, кинопоказов и даже вечеров «пьяненького английского».
Созданием интерьера занималась сама: над стойкой висит самодельная люстра, двери украшают ручки, случайно найденные на антикварной ярмарке в Лондоне, а стены — картины, написанные владелицей. Главной драгоценностью стал витраж от локального бюро «Дело контура», украшающего многие городские пространства.
В Ola Bar пестуют коктейли. Вкусами и изящными подачами в тонких бокалах заведует бартендер Михаил Кузьмин, работавший в Kuznyahouse и модном баре «Архитектор». Тут он уделяет много внимания ферментации, настаиванию, осветлению и не пренебрегает «украшательством». Например, над дыневым физзом цвета маджента парит голубое облако из сладкой ваты, а во Flowers Lake на джине с листями лайма, черемухой и белым вином — минималистичные зеленые масляные капли.
В барной карте также не последнее место занимают вина: биодинамика от малых хозяйств Старого Света, креманы Жюры, сложная Шампань, дикие петнаты и спокойные образцы от молодых виноделов. Есть безалкогольный рислинг!
Кухня двухкомнатного бара не велика, но солидность меню проявляется в бойких сочетаниях и универсальности — любая закуска вполне применима к коктейлю. Шеф-повар Кай Морозов начинал карьеру во Владивостоке и много работал в Китае, поэтому часто обращается к азиатским нюансам. Жареные креветки со сливочно-кокосовым муссом приправляет черным курозу, японским соусом на основе выдержанного уксуса, а севиче из тунца asian-заправкой. Кроме этого здесь можно попробовать маринованные в апельсиновом соке и табаско черри с творожным кремом, маракуйей и медом или утиный паштет, который подают в глазури из белого шоколада.
Все фотографии предоставлены пресс-службой заведения.
Комментарии (0)