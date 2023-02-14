Ola Bar на Фонтанке: коктейль с облаком, черри с маракуйей и творческие вечера

Оля Копьева дебютировала, открыв практически с ноги дверь в прокачанное барное коммьюнити Петербурга. На Фонтанке появился если не бар ее авторства, то импровизированный культурно-гастрономический центр с амбициями, который раз в неделю обещает превращаться в площадку для фортепианных концертов, лекций, диджей-сетов, кинопоказов и даже вечеров «пьяненького английского».

Созданием интерьера занималась сама: над стойкой висит самодельная люстра, двери украшают ручки, случайно найденные на антикварной ярмарке в Лондоне, а стены — картины, написанные владелицей. Главной драгоценностью стал витраж от локального бюро «Дело контура», украшающего многие городские пространства.