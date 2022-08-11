Файн-дайнинг в Ленобласти: ежи на 3D-принтере, джиновое казино и ученик Блинова в Доме творчества композиторов

Совладелец ювелирных магазинов «585 Золотой», владелец пекарни «Цех 85», сыроварни и фермерского хозяйства Алексей Феликсов и его супруга Алина часто заезжают в ресторан Forest Hill, оформленный архитектурным бюро DA Вureau. Во-первых, это красиво!

На Алексее: поло, пиджак, брюки и туфли House of Leo . На Алине: пиджак House of Leo, майка, брюки и туфли USHATAVA