Как петербургский миллиардер Алексей Феликсов («585*Золотой») увлекся производством сыров и круассанов

Твой папа — «юрист»

Алексей Феликсов, окончив юридический факультет СПбГУ, по специальности так ни дня и не работал. «С выбором профессии мне помогла определиться мама. И я нисколько не жалею, что окончил юрфак СПбГУ. Это образование, которое формирует стиль мышления, позволяющий видеть ситуации одинаково хорошо, как с отдельных сторон, так и в целом. Мне часто говорят: «Да что с тобой спорить? Ты – юрист», — рассказывает Алексей. — Но вот я бы предпочел, чтобы мой старший сын — ему сейчас 15 лет — получил экономическое образование. Экономика помогает понимать процессы в бизнесе, что, зачем и как. Это связь на пересечении гуманитарных и точных наук».

Феликсов родился в Ленинграде, его мама из профессорской семьи. Молодость провела на Украине, где встретила будущего мужа. Переехав к нему в Петербург, посвятила себя воспитанию детей. Феликсов-старший – бизнесмен. Причем начинал он свою «предпринимательскую» карьеру еще в 80-ые годы, занимаясь продажей и обменом ценных вещей, и антиквариатом. «В советское время таких людей называли фарцовщиками, перепродажа товаров частными лицами была вне закона. Поэтому мама мне говорила, что папа – "юрист"».

Судьбоносная встреча

В 80-ые годы отец Алексея Феликсова – Владимир – познакомился с Геннадием Петровым, как охарактеризовали без сейчас «авторитетным бизнесменом», у которого подрастал сын Антон, практически ровесник Алексея. Мальчишки, которым тогда было по пять-шесть лет, еще не знали, что спустя 20 лет станут партнерами по ювелирному бизнесу и построят крупнейшую в России сеть магазинов.

В 2002 году, окончив юрфак, Алексей Феликсов устроился в строительную компанию «Балтийский монолит», которую создал Геннадий Петров, но вскоре уволился. «Как-то не сложилось у меня со стройкой», — признается Алексей. Через несколько лет Алексей и Антон узнали, что владелец петербургских ювелирных магазинов «585» (тогда их было всего 40 штук) Александр Смирнов ищет инвестора, и выкупили у него 50% компании. Деньги Смирнову нужны были для развития, чтобы из региональной сети «вырастить» федерального игрока.

В лидеры ювелирной розницы

Затем — как в кино: за четыре года розница выросла с 40 до почти 400 точек с оборотом более 5 млрд рублей. Феликсов с Петровым стремились к активному развитию компании, основатель сети Смирнов же был за консервативный подход — к 2011 году это привело к разделу бизнеса.Позже в обеих компаниях скажут, что раздел прошел цивилизованно и успешно, «без разногласий между бывшими совладельцами». Бренд «585» остался у обеих сторон. Сегодня Феликсов и Петров открывают магазины под вывесками «585*Золотой», а Смирнов использует название «585 Gold».

За почти пять лет самостоятельного плавания сеть Феликсова и Петрова стала лидером по числу точек в России, они открывали ежегодно по 50-100 магазинов, выручка компании росла на 35-40% в год. К началу пандемии их розница насчитывала почти тысячу объектов, в настоящее время – 950, несколько пару десятков точек пришлось закрыть, так как не договорились с владельцами по ставкам аренды.