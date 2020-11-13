Как петербургский миллиардер Алексей Феликсов («585*Золотой») увлекся производством сыров и круассанов

Выпускник юрфака СПбГУ Алексей Феликсов, совладелец магазинов «585*Золотой», заработал миллиардное состояние на продаже демократичных ювелирных украшений. Последние несколько лет предприниматель активно погрузился в рынок общепита (сеть пекарен «Цех 85» и другие) и производство фермерских продуктов. Рассказываем, как он увлекся балетом (вернее, балетными артистками), зачем хочет отправить сына учиться в Швейцарию и почему считает, что заработать деньги можно только на массовом продукте.
Твой папа — «юрист»
Алексей Феликсов, окончив юридический факультет СПбГУ, по специальности так ни дня и не работал. «С выбором профессии мне помогла определиться мама. И я нисколько не жалею, что окончил юрфак СПбГУ. Это образование, которое формирует стиль мышления, позволяющий видеть ситуации одинаково хорошо, как с отдельных сторон, так и в целом. Мне часто говорят: «Да что с тобой спорить? Ты – юрист», — рассказывает Алексей. — Но вот я бы предпочел, чтобы мой старший сын — ему сейчас 15 лет — получил экономическое образование. Экономика помогает понимать процессы в бизнесе, что, зачем и как. Это связь на пересечении гуманитарных и точных наук».
Феликсов родился в Ленинграде, его мама из профессорской семьи. Молодость провела на Украине, где встретила будущего мужа. Переехав к нему в Петербург, посвятила себя воспитанию детей. Феликсов-старший – бизнесмен. Причем начинал он свою «предпринимательскую» карьеру еще в 80-ые годы, занимаясь продажей и обменом ценных вещей, и антиквариатом. «В советское время таких людей называли фарцовщиками, перепродажа товаров частными лицами была вне закона. Поэтому мама мне говорила, что папа – "юрист"».
Судьбоносная встреча
В 80-ые годы отец Алексея Феликсова – Владимир – познакомился с Геннадием Петровым, как охарактеризовали без сейчас «авторитетным бизнесменом», у которого подрастал сын Антон, практически ровесник Алексея. Мальчишки, которым тогда было по пять-шесть лет, еще не знали, что спустя 20 лет станут партнерами по ювелирному бизнесу и построят крупнейшую в России сеть магазинов.
В 2002 году, окончив юрфак, Алексей Феликсов устроился в строительную компанию «Балтийский монолит», которую создал Геннадий Петров, но вскоре уволился. «Как-то не сложилось у меня со стройкой», — признается Алексей. Через несколько лет Алексей и Антон узнали, что владелец петербургских ювелирных магазинов «585» (тогда их было всего 40 штук) Александр Смирнов ищет инвестора, и выкупили у него 50% компании. Деньги Смирнову нужны были для развития, чтобы из региональной сети «вырастить» федерального игрока.
В лидеры ювелирной розницы
Затем — как в кино: за четыре года розница выросла с 40 до почти 400 точек с оборотом более 5 млрд рублей. Феликсов с Петровым стремились к активному развитию компании, основатель сети Смирнов же был за консервативный подход — к 2011 году это привело к разделу бизнеса.Позже в обеих компаниях скажут, что раздел прошел цивилизованно и успешно, «без разногласий между бывшими совладельцами». Бренд «585» остался у обеих сторон. Сегодня Феликсов и Петров открывают магазины под вывесками «585*Золотой», а Смирнов использует название «585 Gold».
За почти пять лет самостоятельного плавания сеть Феликсова и Петрова стала лидером по числу точек в России, они открывали ежегодно по 50-100 магазинов, выручка компании росла на 35-40% в год. К началу пандемии их розница насчитывала почти тысячу объектов, в настоящее время – 950, несколько пару десятков точек пришлось закрыть, так как не договорились с владельцами по ставкам аренды.
В этом году из-за пандемии ювелирный бизнес переживает сложные времена. Во-первых, сказывается падение доходов россиян, а во-вторых, растет себестоимость украшений из-за цен на золото. За последние полгода драгметалл подорожал примерно на 35% в пересчете на рубли и достиг уже 2000 долларов за унцию. Поднять цены в рознице резко на 35% — значит похоронить бизнес, поэтому ювелиры вынуждены снижать маржу.
«Если после снятия весенних ограничений люди посещали ювелирные магазины и покупали украшения, то осенью локдаун хоть и не объявляли, но россияне заходят гораздо реже, чем после весеннего карантина», — говорит бизнесмен.
От золота к эклерам, круассанам и коровам
Словно предчувствуя тяжелые времена в ювелирке, последние несколько лет Алексей Феликсов активно погрузился в сегмент общепита. Изучив все пекарни города, он в 2016 году открыл свои под брендом «Цех 85». «Помню, сомневался на счет интерьера, мне говорили: «Ты что дурак? Реально будет булочная с синими стенами? В таких холодных тонах? Еще и какие-то нестандартные рецепты. Быстро перекрашивай в желто-коричневый и делай булки как у «Вольчека», и может у тебя что-то получится. Прошло время, и я понял, что все мы правильно делали. А сейчас нас даже копируют. Недавно мне прислали фотографии иркутской пекарни «Цех» в нашем стиле. Это своего рода признание», — улыбается Феликсов.
За четыре года Алексей открыл около 70 пекарен «Цех 85» и почти 20 заведений общепита других форматов, среди них блинные «Батенька», булочные «Сестры», «Сосисочная No1». Правда, тонкости рецептуры круассанов и прочей выпечки Феликсов так и не постиг. «Мне очень повезло с командой, и мое внимание к деталям может навредить тому продукту, за который нас ценят. Но я точно знаю, что у нас одни из лучших в городе эклеры, а культовый синнабон уступил какое-то время назад место нашему «цехобону», который мы несколько лет так назвали в шутку».
В 2017 году предприниматель открыл для души небольшую сыроварню под Петербургом, где производятся сыры типа горгонзолы, а чуть позже — ферму «Медовое», которая выпускает мясную гастрономию. Феликсов-фермер признается, что ему доставляет особое удовольствие производить качественные продукты питания, добавляя что-то свое, авторское. «Мы закупаем фермерскую курицу. Ее можно было просто упаковать и продать. Но я предпочитаю ее сначала замариновать особым способом или закоптить, и уже затем продать», — с энтузиазмом рассказывает он.
Молоко для производства сыров Алексей закупает у партнерской молочной фермы, но это пока. Феликсов перфекционист и, кажется, исповедует принцип: если хочешь сделать хорошо — сделай сам. «Хочу иметь своих коров и сейчас подыскиваю подходящую ферму. Сделаю коровам потом клеймо feliksov, пусть пасутся на свободном выгуле».
Вино, иконы и балет
Среди пристрастий бизнесмена – вино, иконы и балет. В его винной коллекции примерно 2 тысячи бутылок, которые хранятся в 10 специальных холодильниках. Одно из самых дорогих приобретений — Petrus 2000 года (Стоит около $10000 — Прим. ред). Правда и здесь без влияния пандемии не обошлось. Весь этот год Алексей больше выпивает из своей коллекции, чем пополняет. «Раньше много путешествовал и привозил вино из-за рубежа. Самая веселая история у меня была во время поездки в США. Поехал по винодельням, ездил, дегустировал, купил где-то 25 бутылок, приехал в отель и думаю, классно, конечно, но как теперь это все везти? Когда покупал, реально, не думал об этом!» - смеется он. Но довез. Часть отправил по почте в Финляндию, там уже доставили друзья, а оставшееся – в личном багаже.
Зная реальную стоимость вина, предприниматель принципиально не покупает дорогие вина в ресторанах. «Я возьму в ресторане что-то за пять тысяч, но с понятной наценкой, чем за 30 тысяч. Зачем? Если у меня дома стоят такие же, но купленные в 2-3 раза дешевле», — объясняет он свою позицию и подчеркивает, что в принципе не любит переплачивать даже за самую дешевую вещь, если видит большую наценку, и такой подход транслирует на весь бизнес. Хотя признается, что иногда эта черта ему мешает.
С покупкой икон, они, к слову, расставлены даже в офисе компании, Алексею помогает отец, отлично разбирающийся в них. В этом деле много обмана и мошенничества, поэтому, легко можно попасться на покупке подделки. Сейчас в его коллекции примерно три десятка дорогих икон.
Балет же самое загадочное его увлечение. Алексея многое связывает с балеринами, хотя он и не поклонник этого вида искусства. Оно и понятно: как не очароваться романтичной Жизелью в «Жизели» или пламенной Кармен в «Кармен-сюита». «Я никогда не дарю цветов, слишком банально. Предпочитаю, что-то более полезное и практичное», — делится Феликсов, а мы вспоминаем, как он выкупил для балерины Мариинского театра Марии Бархатовой балетную школу «Айседора» у Матильды Шнуровой.
И на этом, похоже, останавливаться не намерен. Имя своей новой избранницы (по нашим данным — тоже танцовщица одного из театров) он держит в тайне. Хотя вполне вероятно, что скоро мы узнаем о новых вложениях Феликсова в балетный мир Петербурга.
Репертуар для всех
Удивительно, но за что бы не брался Феликсов — он всегда работает на массового потребителя. И это принципиальная позиция: «Помню, увидел, как Сергей Брин (основатель Google, — Прим. ред) приехал на интервью в «кроксах». И для меня это показательный пример того, что самый правильный товар — тот, который может купить и человек на Bentley, и простой студент. Да, конечно, на человеке из Bentley можно было бы заработать больше, продав ему эклер в три раза дороже, и он даже не запарился бы. Но если начнешь гнаться за этим, то все растеряешь. Самые успешные проекты именно в демократичной нише находятся», — уверен Феликсов.
С пекарнями Феликсов и Петров планируют выйти в Москву и сейчас ищут помещение для производства кухни. Кроме того, они начали продавать франшизу на открытие «Цеха 85» в Петербурге и рассчитывают увеличить число заведений с нынешних 70 до 200 точек.
В ювелирном бизнесе Алексей видит в будущем перспективы в выходе на европейские рынки. Например, сейчас он запускает новый бренд — feliksov. «У меня подрастает 15-летний сын. Скорей всего поедет получать высшее образование в Швейцарию. Какое-то время назад он сильно рвался заниматься бизнесом, но я его убедил, что сейчас его основная задача — учеба. В России мне его помощь в будущем не особо будет нужна, здесь я и сам справляюсь, и есть хорошая команда. А в развитии ювелирного бизнеса за границей у меня пока все слабовато. Поэтому я ему объясняю, что если он хочет принести пользу и сделать что-то сам, то должен иметь качественное образование, опыт, быть коммуникабельным, знать минимум три иностранных языка, а лучше четыре. Поэтому не исключаю возможности, что через какое-то время он займется развитием нашего ювелирного бизнеса за рубежом», — прогнозирует Алексей Феликсов.
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