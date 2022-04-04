Kiku Izakaya: морепродукты и аутентичные соусы от ученицы японского шефа Мунечика Бана

В одном из гастрокварталов на Петроградской стороне — пересечение Малого пр. и Гатчинской ул. — открылся японский ресторан в снова популярном жанре «изакая». На открытой кухне Kiku руководит шеф Антонина Смирнова (Megumi), а подборкой алкогольных гастрономичных сочетаний занимается Илья Нецветаев, знакомый фуди Петербурга по безупречной работе в Cococo.
Kiku Izakaya заселился в один из гастрокварталов Петроградки. Здесь улица Ленина, Малый пр. и Большой с порядочной концентрацией кафе, баров, ресторанов и бистро на разный лад.
О том, какой из таких разных изакая-баров Петербурга (переоткрывшийся Sintoho в Four Seasons, Saigo на канале Грибоедова, знаменитый EZO или новый Kiku) по формату более приближен к эталонному, доподлинно не знает никто. Если по «Википедии» это «тип японского неформального питейного заведения, в котором посетители выпивают после рабочего дня», то в нашей локализации, кажется, это просто японский ресторан с приличной алкогольной картой. В традиционный изакая-бар приходят уставшие после работы японцы выпить саке и закусить (демократично!), в российский — мы идем поужинать с вином или коктейлем.
Это маленький ресторан с японской кухней и фиксацией на свежие морепродукты, которые подаются с соусами, приготовленными шеф-поваром Антониной Смирновой, по классическим рецептам. Ее профессиональная карьера уже была связана с Азией, до Kiku Антонина — молодая, бодрая и внимательная к продукту — училась у Мунечика Бана (Президент Ассоциации японских шеф-поваров России), работая в Megumi, азиатском заведении при отеле Lotte.
Кухня совмещает несколько направлений. Свежие морепродукты, суши и роллы, уместные all day long. Сытные супы вроде рамена с креветками и мисо-пастой на рыбном бульоне и горячее — лосось кушияки со спаржей на шпажках уложены на лист японской магнолии вместе с запеченным пореем. К ночи на столах появляются закуски в пару к коктейлям: тартар из маринованного в саке тунца, татаки из говядины со стеблем васаби, креветки в объемной темпуре, которые нужно сдобрить либо бульоном бонито, либо специальным порошком из васаби и соли из водорослей.
За полноту бара с продуманным коктейльным меню, а также с линейкой японского саке и виски, отвечает Илья Нецветаев (COCOCO group, Four Seasons Hotel Moscow, BURO TSUM). В смешении напитков шеф-бартендер также прибегает к азиатским вкусам, используя шисо, юдзу и даже острую пасту табаджан.
Небольшое пространство заведения оформила дизайнер Ксения Смирнова (Sea, Signora, Salone Pasta & Bar). Шеф-тейбл и пол отделан светлым гранитом, зал — амбарной доской и фактурной штукатуркой, а под потолком висит сотня шаров из матового белого стекла разных форм.
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