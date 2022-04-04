Kiku Izakaya: морепродукты и аутентичные соусы от ученицы японского шефа Мунечика Бана

Kiku Izakaya заселился в один из гастрокварталов Петроградки. Здесь улица Ленина, Малый пр. и Большой с порядочной концентрацией кафе, баров, ресторанов и бистро на разный лад.

О том, какой из таких разных изакая-баров Петербурга (переоткрывшийся Sintoho в Four Seasons, Saigo на канале Грибоедова, знаменитый EZO или новый Kiku) по формату более приближен к эталонному, доподлинно не знает никто. Если по «Википедии» это «тип японского неформального питейного заведения, в котором посетители выпивают после рабочего дня», то в нашей локализации, кажется, это просто японский ресторан с приличной алкогольной картой. В традиционный изакая-бар приходят уставшие после работы японцы выпить саке и закусить (демократично!), в российский — мы идем поужинать с вином или коктейлем.