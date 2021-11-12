Изакая-бар Saigo: электрические цветы, сад камней и азиатская кухня

Шеф проекта – Михаил Стужин (Friends of Friends) сначала поставил на поток эталонные завтраки в Prosa, а теперь сочиняет не аутентичное азиатское меню. Большую часть блюд готовит на японском гриле, жжет батат с демиглясом и фундуком и экспериментирует с электрическими цветами. Их подают на бархатном моти с манго и черникой – сперва жуешь цветок, а после закусываешь десертом, тогда ощущения покалывания на языке сменяется мягкой подушкой кисло-сладкой начинки.

Самодельные булочки бао начиняют щедрой порцией краба и авокадо, по текстуре напоминающей подтаявшее сливочное масло, или рвут свиное ребро. Вместо привычных нам здесь подают открытые суши с тунцом, лососем или тартаром из говядины – конструкцию на правильно липком рисе нужно заворачивать в нори самостоятельно.