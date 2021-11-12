Изакая-бар Saigo: электрические цветы, сад камней и азиатская кухня

На наб. канала Грибоедова, 5, открылся ресторан Saigo от авторов соседнего Prosa Breakfast Bar – Ксении и Андрея Корельских. За порогом – полный дзен: минимализм, коллекция саке и открытая кухня, на которой рождаются пухлые булочки бао, открытые суши и васаби сгущенка.
Шеф проекта – Михаил Стужин (Friends of Friends) сначала поставил на поток эталонные завтраки в Prosa, а теперь сочиняет не аутентичное азиатское меню. Большую часть блюд готовит на японском гриле, жжет батат с демиглясом и фундуком и экспериментирует с электрическими цветами. Их подают на бархатном моти с манго и черникой – сперва жуешь цветок, а после закусываешь десертом, тогда ощущения покалывания на языке сменяется мягкой подушкой кисло-сладкой начинки.
Самодельные булочки бао начиняют щедрой порцией краба и авокадо, по текстуре напоминающей подтаявшее сливочное масло, или рвут свиное ребро. Вместо привычных нам здесь подают открытые суши с тунцом, лососем или тартаром из говядины – конструкцию на правильно липком рисе нужно заворачивать в нори самостоятельно.
Кухня в ресторане открытая, а за активной контактной стойкой можно наблюдать процесс приготовления вашего дим-сама, обжиг татаки или сервировку кранч-креветок васаби сгущенкой с кокосовой стружкой.
В карте напитков можно найти коллекцию саке с разной крепостью и температурой подачи. Пиво, джин и виски в баре – тоже японские. Скоро здесь появятся авторские коктейли (пока берем классику!) и небольшая чайная комната на втором этаже. Церемониям быть!
Место наполнено деталями и отдельными смыслами без намеков на этнику восточных стран и прямых указаний на культуру Японии. Бамбуковая роща в Saigo – черные металлические деревья, туман в лесу – тонированные стекла с растяжкой. Архитектурное бюро PAP Design (Prosa, Taproom, Manneken Pis, Kazan Mangal) взяла за основу материалы из бетона и светлого дерева. Спинки скамеек выполнены из брашированной доски, сделанной по японскому методу Shou-Sugi-Ban. Столешницы – это серый бетон, наполненный крошкой застывшей лавы, а главная дорожка от входа ресторана выполнена из ригельного кирпича. Элементы ваби-саби, сухоцветы, сад камней, неоновые иероглифы – здесь нет ни нагромождения культурных стереотипов, ни крикливых и неспокойных форм.
Название ресторана отсылает к истории последнего самурая – человека, хранящего традиционный ценности своей страны, который знаменовал уход старой эпохи и начало нового времени.
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