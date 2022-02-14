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В отеле Four Seasons вновь открылся азиатский ресторан Sintoho

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В отеле Four Seasons большие обновления — после двухлетнего перерыва вновь открылся ресторан азиатской кухни Sintoho. Стиль подачи блюд изменился с классического на изакая — формат японского бара, где все позиции меню можно разделить за ужином. 

Ярослав Фролов
Ярослав Фролов

Шеф Тошиказу Като разработал меню с блюдами Сингапура, Токио и Гонконга — трех городов, от которых произошло название ресторана. Сашими в стиле Никкей, роллы с говядиной Вагю и перцем юдзукосе, обжаренный тофу Агедаши с гречневой крупой и бульоном из редиса и имбиря. Также здесь можно попробовать японское блюдо Чаванмуши — заварной крем из яиц, который подается с камчатским крабом, черной икрой и васаби.

Винную карту из более чем 100 этикеток дополняет внушительный выбор саке и коктейльное меню с Питахайя Bellini и Miso Caramel Old Fashioned, разработанное главным бартендером Xander Тарасом Завальнюком. 

Дизайн интерьера не претерпел значительных изменений. В первом зале появились дополнительные посадочные места за высокими барными столами. Сохранились приватная комната с печью теппан и два дополнительных зала с видом на Исаакиевский собор.

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