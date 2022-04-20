Секретный бар за зеркалом, модные чебуреки на Петроградской и гонконгские вафли у Финского залива: 10 новых заведений Петербурга

Чебуреки на Петроградской, бар за зеркалом, рюмочная от glocal-пивоваров AF Brew и первый в России ресторан транзитного трудоустройства. Гастрономический редактор «Собака.ru» Дарья Павлюкевич собрала 10 самых-самых ресторанных премьер Петербурга.
Kazoku
Мастера азиатских дел Петр Долгих (раменная Ultramen на наб. Фонтанки), Лео Леонардович, знакомый нам по Umami, и Андрей Кашпаров (La Panorama) объединились, чтобы создать Kazoku для жаждущих классных раменов с правильной лапшой и крепкими бульонами.
|Кирочная, 8А
UVA
Большой (в два этажа!) и светлый, с домашними итальянскими блюдами и открытой шумной кухней — такой ресторан открыл шеф Никита Сечин из винного Merula в апарт-отеле Yes на Социалистической. Все обязательные антипасти, морепродукты, деревенское мясо, пицца с хрустящей корочкой и 8 оригинальных видов пасты на месте. Коктейльную карту разрабатывала команда El Copitas Bar.
|Cоциалистическая ул., 21
John Doe
В квартале, населенном художественными, музыкальными и театральными училищами красивейшими прогулочными маршрутами поселилось современное паназиатское бистро, что важно, демократичное. Днем — передовой том ям и фреш-роллы с жасминовым тунцом или веганские с тофу и 12 видов шашлыков углях, а вечером — танцевальные вечеринки с диджейями и коктейлями в духе раннего Mishka Bar.
|ул. Пестеля, 6
Regent
Секретный бар скрывается за зеркальной дверью внутри кафе «Матамата». В полумраке, при свечах и в винтажной посуде отдают коктейли со сказочными названиями вроде Virgin Gagarin, Young Pushkin и «Хрустщевка». Хит среди всех фуд-инфлюенсеров — раковый сухой мартини. Попасть можно только строго по предварительной записи.
|Караванная, 8
Rage
Минималистичная кофейня неподалеку от Исаакиевской площади, на пересечении Гривцова и набережной Мойки. Мебель от русских дизайнеров, спешелти-зерно от кофейных обжарщиков Submarine и компактное меню от шефа El Copitas Bar и Paloma Cantina Леши Ермакова: есть сэндвичи, круассаны и плоские боулы — не в миске, а просто на тарелке. Решившим поэкспериментировать предложат нескучный коктейль из пива и эспрессо.
|пер. Гривцова, 2
«Ларисочная»
Легендарные чебуреки теперь можно отведать и на Петроградке. Здесь есть все для веселого застолья: и настойки, и беленькая, и диско-шар, и нажористые харчо и хаш.
|Кронверкская ул., 7
«Хоровод»
В доме Бассейного товарищества команда AF Brew организовала неорюмочную с локальным алкоголем (своя «Хороводка»!), разнообразными дистиллятами и домашними настойками. Сочетания редко встречающиеся: кимчи-халапеньо, черника-какао, бекон, бобы тонка и многое другое. Закусить можно соленьями, тапасами, драниками или вафлями с форшмаком.
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ул. Некрасова, 58
Kiku Izakaya
На Петроградской стороне открылся японский ресторан в жанре «изакая». Им, как и подбором алкогольных гастрономичных сочетаний, руководит Илья Нецветаев, знакомый фуди Петербурга по безупречной работе в Cococo. Шеф-повар Антонина Смирнова (Megumi в отеле Lotte) делает акцент на чистых морепродуктах и аутентичных соусах к ним.
|Гатчинская ул., 17
Endemica
В пространстве Eastcable рядом с «Севкабель Портом» готовят коктейли и гонконгские вафли с разными наполнителями. Уже сейчас стоит ехать за терапевтическим видом на море и внушительной чайной картой с образцами из множества стран.
|Кожевенная, 34
«Вход с улицы»
Ресторан с транзитным трудоустройством от «Ночлежки» в «Бертгольд Центре», в котором уже стажируются два ее подопечных. В меню — котлета Валленберг с соусом из подосиновиков, судак с пшенкой, закуски, супы и несколько веганских блюд. Запускали проект практически всеми силами гастрономического Петербурга: помогали шефы Дмитрий Блинов из Duoband, Антон Абрезов (Commons), Йос Фрумкин (Animals) и Александр Берковский (Mishka bar, «Общество чистых тарелок»).
|Гражданская ул., 13-15
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