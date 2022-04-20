Секретный бар за зеркалом, модные чебуреки на Петроградской и гонконгские вафли у Финского залива: 10 новых заведений Петербурга

Rage

Минималистичная кофейня неподалеку от Исаакиевской площади, на пересечении Гривцова и набережной Мойки. Мебель от русских дизайнеров, спешелти-зерно от кофейных обжарщиков Submarine и компактное меню от шефа El Copitas Bar и Paloma Cantina Леши Ермакова: есть сэндвичи, круассаны и плоские боулы — не в миске, а просто на тарелке. Решившим поэкспериментировать предложат нескучный коктейль из пива и эспрессо.