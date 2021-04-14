Comfort food и вид на Лазаревский мост: весной на Петроградской стороне откроется ресторан Saro

На наб. Адмирала Лазарева, 22, открывается дебютный проект шеф-повара Марии Дементьевой Saro с comfort food и видом на Лазаревский мост. Команда проекта — Маша, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин — познакомилась во время работы в других ресторанах Петербурга (Jerome, Ezo Izakaya, Ателье Tapas&Bar).

В основе концепции — комфортная еда на завтрак, деловой обед или дружеский ужин. В меню будут сочетаться локальные фермерские продукты и выдающиеся гастрономические специалитеты Европы — испанские анчоусы и хамон, итальянские сыры и прошутто.

В винной карте будет около 90 позиций (живые вина с минимальным вмешательством в процесс изготовления), из которых 16 можно будет попробовать по бокалам.