На Новой Голландии открылось итальянское бистро Oggi от Duoband

Oggi c итальянского дословно значит «сегодня»! Это небольшой (всего 25 посадок) ресторан на каждый день с авторской современной итальянской кухней, но «by russian chefs». Евгений Югай, шеф-повар Duo Asia, участвует в разработке меню бистро.

Меню поделено на разделы: Uno c закусками от тамбовского окорока, паштета из тунца, тапенада из зеленых оливок и карпаччо из говядины с трюфельным сыром до тартара из лосося с соусом юзу, печеного перца с пармезаном и фетой, теплого языка и даже ромейна тоннато; Duo c супами и горячим - 6 видов пасты (с утиной ножкой, с ракушками вонголе или с авокадо), томленая шея бычка, утиная ножка и курица с трюфельным соусом. Вегетерианцам - полента с цветной капустой и ванилью или баклажан с пармезановым муссом.

Вскоре появятся винная карта (Италия и кое-что еще), вермуты и коктейли.