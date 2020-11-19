Merula открывает винный бар на 400 квадратных метров в доходном доме 19 века

В 1871 году дом №47 по Невскому проспекту приобрёл купец Константин Павлович Палкин, через три года в здании появился ресторан «Палкин». Последним соседом ресторана был «Chateau Vintage», а сейчас — Merula.

В новом винном баре на 400 (!) кв. м три пространства — аперитивная зона с Rawbar и винным шкафом и два зала с видовыми окнами (вангуем, на открытой террасе в 89 кв. м летом будет нечто). Дизайнер Кира Гришина (Дом быта, Солянка, Подписные издания, Мерула.Винный двор) сохранила историческую лепнину и отделку, но вдохнула жизнь современной мебелью и живыми растениями.

Шеф-повар Андрей Антипин (Merula) разделил меню на 9 частей: брускетты, Raw, стартеры, салаты, супы, горячее, паста, ризотто и десерты. Что пробовать в первую очередь — кулаки краба с кокосовым чили, веганский запеченный айсберг с огурцом, ньокки с бульоном из пармезана с трюфелем и карпаччо из телятины с белыми грибами, брусникой и соленым творогом.

Завтраки с 09 до 13 и привычные нам пашоты (лосось, ростбиф), шакшука, кишы и даже ленивая канноль со страчателлой.

В винной карте, которую разрабатывал сомелье винотеки Тимур Капралов, 128 бутылочных позиций и 14 бокальных.