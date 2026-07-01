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Эксклюзив! Арам Мнацаканов передает в управление Дмитрию Блинову ресторан R14 на Петроградке

И для Duo Band этот адрес — логичное возвращение в место силы!

«Rыба» открылась в 2005-м на ул. Академика Павлова, 5 и стала первым панорамным рестораном Петербурга, куда приезжали за видом на Неву и телебашню, за итальянской едой, вином и живой атмосферой. Исторический факт: именно для «Rыбы» Арам Михайлович первым придумал меню, которое печаталось на 1 листе формата А3 большим тиражом и которое гость мог забрать с собой.

Спустя 21 (!) год ресторан (теперь R14!) переходит под управление Duo Band.

При этом совместный проект Мнацаканова и Subzero на месте бара «Rыба» и по соседству с рестораном остается.

«Для Арама Мнацаканова это передача важного петербургского адреса в сильные и, что очень важно, родные руки — Дмитрий Блинов тоже работал в "Rыбе" в начале своей профессиональной карьеры. То есть и для Duo Band этот адрес — логичное возвращение в место силы», — рассказали Собака.ru в команде AM Restaurants.

Люди:
Дмитрий Блинов, Арам Мнацаканов

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