Коктейль со вкусом картона и алкогольная фитотерапия: в баре «Полторы комнаты» запустили экспериментальное меню

«Анпакинг» (Невский пр., 70 — «Почта России») с джином на кедровой скорлупе вкусом и ароматом напомнит картон. «Городские артефакты» в память о великом (закрашенном) стрит-арте с Хармсом — это выбор вслепую (по артефактам!) из 64 коктейлей: ребята создали бота себе в помощь. «Городской туман» с огуречным орже и голубичным джином и фитотерапией, в которой участвуют полынь, ромашка, эвкалипт, лофант. К одному из коктейлей отдельно подают усилитель вкуса, а чтобы выпить другой, нужно надеть перчатки, повязку на глаза и прищепку на нос.

Меню работает только по предварительному бронированию со среды по воскресенье, с 18:00-02:00.