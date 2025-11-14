Любимые блюда Дэвида Линча, слепой оркестр и королевский ягненок: ресторанный дайджест

В очередном выпуске гастрономического дайджеста — долгожданное ресторанное открытие, запуск катка в Новой Голландии и гастрономическая экскурсия по Петроградской стороне.
Closer
Дождались! 15 ноября откроется ресторан Closer в доме-памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма на Таврической. Это долгожданный авторский проект от команды Saro: бренд-шефа Марии Дементьевой, СЕО Андрея Ермикшина, арт-директора Назара Коломиец. Нас ждут дровяная и угольная печи, два зала (обеденный и private room), авангардная винная карта на 500 бутылок.
ул. Таврическая, 31-11
Каток в «Новой Голландии»
Идем кататься на коньках! Уже в эту субботу на острове заработает каток: ледовое поле площадью 2000 квадратных метров, как и раньше, займет место большого газона. На сцене появится амфитеатр, перед ней — зона отдыха с креслами и очагами. А на Липовой аллее — киоски с чешскими трдельниками и пирожками «Минутка» от пекаря Максима Бабича. Работать каток будет до 15 марта.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Smoke BBQ
Мы нашли идеальный обеденный дижестив — экскурсия по Петроградке! 16 ноября с 12:00 до 17:00 пробуем шатобриан с трюфелем и фуа-гра, ростбиф Д’Ава Клюко, сыр Кампаньер с медовыми сотами, а после — гуляем по району с аудиоэкскурсией о становлении Петроградской стороны.
ул. Лодейнопольская, 5Б
Mystic Hills
На карте Ленобласти, у озера Невидимка и рядом с рекой Вуокса, найден новый (мистический!) глэмпинг объединения GlamGroup. И это то, что нужно каждому петербуржцу — просто уехать в лес на пару дней, есть ультрабелковый омлет на завтрак и борщ с салом на ужин, считать синиц, смотреть в панорамную стену (буквально) и париться в футуристичной сауне с видом на сосны на собственной террасе — такого сеттинга больше нигде нет!
Красноозёрное сельское поселение, Приозерский район
Regions
Встречаем гастроли винодельни Le K2 в Regions! 16 ноября в 13:00 здесь пройдет винный бранч с одной из первых женщин в российском виноделии Кирой Ефимовой, которая будет лично разливать вино. В программе: образцы родом из южных терруаров и спешл-меню в исполнении шеф-повара Максима Ражева.
ул. Жуковского, 10
Kira
Слово российским винам! 16 ноября в 19:00 в ресторане Kira Александр Сидоренко (главный винодел Ast wine) представит образцы хозяйства «Раевское». В программе: шесть бокалов и пять курсов блюд от бренд-шефа Павла Циклинского: салат из цветной капусты с пармезаном, крудо из гребешка, вителло тоннато, ризотто с белыми грибами и копченой уткой, королевский ягненок.
ул. Кирочная, 6
Hidden
Увидимся в потайном камерном баре (всего на 13 посадочных мест) внутри Kuznyahouse! Седьмой сезон ужинов Hidden — ода известным петербургским шефам. Первый стартует уже 20 ноября в 19:00: Валерий Горинов (ex. INKI) представит ностальгические хиты «от бабушки» — белые грузди со сметаной, сиг слабой соли с томатом, селедку под шубой, голубцы из савойской капусты с ягненком и запеченного кролика. На десерт — хворост с вареной сгущенкой.
И занесите себе в календарь! 6 декабря — Руслан Закиров (бренд-шеф Kuznyahouse, Cruise и Cruise II, а также Auyl, Jinau и ещё нескольких ресторанов в Алматы), 10 декабря — Никита Купавых (Sea Signora), а также Илья Бурнасов (Blackchops), Сергей Гальцев (Italy&Co.), Мария Деменьтева (Saro) — следите за расписанием.
наб. Адмиралтейского канала, 2М, Санкт-Петербург
Tondo
Как быстро растут чужие дети! 20 ноября ресторан Tondo Антона Исакова отмечает один год: с 19:00 тут будут звенеть бокалы с игристым, а на импровизированной сцене «Слепой оркестр» вслепую (буквально) сыграет концерт фолк- и джаз- музыки. В 21:00 вынесут большой праздничный торт и предложат задуть свечи.
ул. Большая Зеленина, 18
Inner
Если гора не идет в Inner, то Inner устраивает литературный ужин «Горы вдохновения». 20 ноября 19:00 гости отправятся в путешествие по Пушкинским горам. Концепт-шеф Алексей Алексеев представит семь стихов (курсов блюд): деревенский хлеб, зеленую грядку, тартар-шашлык, печеные корнеплоды, толченый картофель (каким его любил Пушкин), сыры, медовик с вареньем из крыжовника. Все средства с ужина направят на культурную поддержку Пушкиногорья.
ул. Пионерская, 31
Cava Disco
«Завтра никогда не бывает сегодня!», — говорят нам фаундеры вечеринок Cava Disco Валера Дятлов, Саша Столярова и Женя Элькина. Достаем лучшие платья в эстетике «Алисы в стране чудес» и готовимся танцевать до утра: 22 ноября с 19:00 в отеле Akyan. Три этажа, четыре танцпола и больше 15 барных и ресторанных проектов. Обещают импровизированные комнаты в стиле разных эпох: от 60-х до 00-х. Меняешь дверь — и попадаешь в новое десятилетие. Ну, жара!
ул. Восстания, 19
Must
Отмечаем день рождения концепт-шефа Must Алексея Ермакова в нешуточной компании! Семь шефов — Александр Богданов (отель «Гельвеция»), Дмитрий Решетников (Mon Chouchou, Zazazu), Илья Бурнасов (Blackchops, Poly), Николай Сечин (UVA), Николай Рязанцев (Closer), Роман Редман (Meterea CHUCK), Юрий Манчук (Charlie) — представят авторские интерпритации блюд из детства. Спойлер, киевский торт тоже будет! 23 ноября в 18:00.
Большой пр-т П.С., 54/2
«Документалист»
Что ел Дэвид Линч? Ответ на вопрос — в новом спешл-меню «Линчлэнд»: это коллаборация кафе «Документалист» и фестиваля документального кино Beat Weekend. До 23 ноября (в дни фестиваля) пробуем блюда по мотивам гастрономических пристрастий американского режиссера: пряный крем из брокколи с киноа и вешенками, тунец с цитрусами и фенхелем в пряном соусе из кинзы и кешью, коктейль «14:30» на основе коньяка, биттера и хереса.
наб. Крюкова канала, 12
Von Witte
Во всю идет любимый театрельный фестиваль редакции — «Дягилев P.S.»-2025 (гид по нему читайте здесь). «Гранд Отель Мойка 22» подготовил спешл-меню в качестве параллельной гастрономический программы. До середины декабря в бельэтаже гранд-отеля пробуем рубленый бифштекс с белыми грибами, пуховый капустный пирог с лососевой икрой, тако с хрустящим цыпленком и сальсой из ананаса от бренд-шефа Николая Хвалынского, воздушную меренгу с личи и малиной по мотивам спектакля «Джульетта и Ромео».
наб. реки Мойки, 22
