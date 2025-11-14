Любимые блюда Дэвида Линча, слепой оркестр и королевский ягненок: ресторанный дайджест

Hidden

Увидимся в потайном камерном баре (всего на 13 посадочных мест) внутри Kuznyahouse! Седьмой сезон ужинов Hidden — ода известным петербургским шефам. Первый стартует уже 20 ноября в 19:00: Валерий Горинов (ex. INKI) представит ностальгические хиты «от бабушки» — белые грузди со сметаной, сиг слабой соли с томатом, селедку под шубой, голубцы из савойской капусты с ягненком и запеченного кролика. На десерт — хворост с вареной сгущенкой.

И занесите себе в календарь! 6 декабря — Руслан Закиров (бренд-шеф Kuznyahouse, Cruise и Cruise II, а также Auyl, Jinau и ещё нескольких ресторанов в Алматы), 10 декабря — Никита Купавых (Sea Signora), а также Илья Бурнасов (Blackchops), Сергей Гальцев (Italy&Co.), Мария Деменьтева (Saro) — следите за расписанием.

наб. Адмиралтейского канала, 2М, Санкт-Петербург