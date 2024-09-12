Как шеф Антон Исаков, кормивший Сару Джессику Паркер и Дмитрия Медведева, готовит детройтскую пиццу (единственную в Петербурге!) и строит итальянский ресторан

Пицца в лотках из-под запчастей и соцветия артишока

Все говорят про пиццу в La Biga — и слава ее вышла за пределы исторического центра Петербурга, шагнув в самый центр Садового кольца: видели за вашими столами писателя и сценариста Сергея Минаева, актрису Ирину Горбачеву, шеф-поваров братьев Березуцких, заработавших для столичного ресторана Twins Garden две звезды Michelin.

Вообще в La Biga за большим коммунальным столом напротив открытой кухни могут одновременно ужинать карамелле (цветной пастой в виде конфеток с креветками и кимчи!) два бизнесмена, два студента и два модных зумера — и всем будет классно. И да, профсообщество нас тоже уважает! А история La Biga началась на улице Рубинштейна, с ресторана «МА», где работали я и лучшая по традиционной кавказской кулинарии шеф Маруся (Марина Наумова, рестораны Mindal, «Шеф Маруся и Ко». — Прим. ред.). Во время пандемии все выкручивались как могли, мы купили обычную электрическую печку за 15 тысяч рублей и начали делать пиццу в окно навынос. Приезжали разные крутые и не очень тачки, ребята парковались и ели эту пиццу с теплого капота, чтобы она не остывала. Мы тогда сильно хайпанули, и так стали появляться мысли о самостоятельном проекте. Вместе с моей женой Олей и пицца-мейстером Даниилом Сычевым поштурмили над концепцией и решили, что настала пора делать La Biga.

И какой был результат брейнсторма?

Посыл La Biga — делать очень понятную еду, но как бы с высшим образованием. Классический вкус — и при этом у блюда всегда есть идея. Логическая подача блюда строит ассоциации, которые помогут в его восприятии: к примеру, как-то я выкладывал в пабе Brugge жареные пельмешки на замятой газете — это же наш национальный стритфуд, и его нужно гордо есть как закуску, из кулька. Нашу «Ла Бигу» мы начали с формата корнера в ТРК «Меркурий», там отличный фудпарк. А потом долго и упорно искали локацию для полноформатного итальянского ресторана — и нашли здесь, на углу Гороховой и Мойки, с большими окнами, выходящими на нарядный фасад универмага Au Pont Rouge.