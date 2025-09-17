Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Запрет для размещения веранд на Невском проспекте продлят

Контракты в 2026-м и последующих годах продлевать не будут. А те договоры, что сейчас действуют, пролонгировать также станут.

icosha / Shutterstock.com

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление представителей городского комитета имущественных отношений (КИО), в 2026 году новые договоры в отношении исключенных из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) земельных участков заключены не будут.

«В пролонгации ранее заключенных сделок также будет отказано», — добавили представители комитета.

Также они отметили, что места расположения летних кафе исключили из схемы на основании решений межведомственной рабочей группы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

В апреле этого года стало известно, что из схемы размещения НТО исключили места размещения торговых объектов на Невском проспекте. В КИО такой шаг объяснили «созданием комфортной городской среды».

Пишут, что на Невском запретили веранды! Что это — защита города или убийство бизнеса? Отвечают социолог, урбанист и рестораторы

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: