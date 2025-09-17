Запрет для размещения веранд на Невском проспекте продлят

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление представителей городского комитета имущественных отношений (КИО), в 2026 году новые договоры в отношении исключенных из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) земельных участков заключены не будут.

«В пролонгации ранее заключенных сделок также будет отказано», — добавили представители комитета.

Также они отметили, что места расположения летних кафе исключили из схемы на основании решений межведомственной рабочей группы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

В апреле этого года стало известно, что из схемы размещения НТО исключили места размещения торговых объектов на Невском проспекте. В КИО такой шаг объяснили «созданием комфортной городской среды».