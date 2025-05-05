Пишут, что на Невском запретили веранды! Что это — защита города или убийство бизнеса? Отвечают социолог, урбанист и рестораторы

Павел Крупин

Владелец сети VЛаваше:

Некоторое время назад мне позвонили из Торгово-Промышленной палаты (имен называть я не буду) и сказали, что в этом году на Невском нельзя будет выставлять террасы. На [мой] вопрос «почему?», мне сказали, что [это] прямое указание администрации — мол, террасы мешают пешеходам. Я спросил, что будет, если мы все же выставим, мне ответили, что будут большие проблемы (редакция направила запросы на электронную почту пресс-службы администрации Петербурга и на ящик Торгово-промышленной палаты, но к моменту публикации не получила ответов, — прим. Собака.ru).

Конечно, вся эта ситуация — очень серьезный удар по бизнесу. Конечно, у нас есть точки с маленькими террасами, которые приносят не так много выручки, но другие заведения в основном зарабатывают за счет посадки на открытом воздухе. Тем более лето обещает быть жарким в этом году и терраса, особенно вечером, после 17 часов, будет очень сильно работать на привлечение клиентов.

Все [мои коллеги и конкуренты по ресторанному бизнесу на Невском] в шоке. Кто-то даже по Невскому хочет пройтись [с акцией], чтобы люди увидели масштаб проблемы. Люди пишут письма в разные органы. Вопрос в том, поможет ли это…

Как можно было все это решить иначе? Мне кажется, можно было ужесточить согласование террас, тщательнее подходить к требованиям, регламентировать сколько метров может быть терраса, но уж никак не запрещать в одностороннем порядке.