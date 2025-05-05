Пишут, что на Невском запретили веранды! Что это — защита города или убийство бизнеса? Отвечают социолог, урбанист и рестораторы

В конце апреля целый ряд петербургских СМИ написали — на Невском в этом году могут не открыться летние сезонные кафе и ресторанов. В своих материалах журналисты ссылаются владельцев заведений, которые, по их словам, получили неофициальные рекомендации отказаться от летних пристроек. Поможет ли запрет сохранить комфорт пешеходов на главной магистрали города? Что это значит для самих рестораторов? И как иначе можно было решить этот вопрос? Разбираемся вместе с экспертами по городской среде и участниками рынка.
Павел Крупин
Владелец сети VЛаваше:
Некоторое время назад мне позвонили из Торгово-Промышленной палаты (имен называть я не буду) и сказали, что в этом году на Невском нельзя будет выставлять террасы. На [мой] вопрос «почему?», мне сказали, что [это] прямое указание администрации — мол, террасы мешают пешеходам. Я спросил, что будет, если мы все же выставим, мне ответили, что будут большие проблемы (редакция направила запросы на электронную почту пресс-службы администрации Петербурга и на ящик Торгово-промышленной палаты, но к моменту публикации не получила ответов, — прим. Собака.ru).
Конечно, вся эта ситуация — очень серьезный удар по бизнесу. Конечно, у нас есть точки с маленькими террасами, которые приносят не так много выручки, но другие заведения в основном зарабатывают за счет посадки на открытом воздухе. Тем более лето обещает быть жарким в этом году и терраса, особенно вечером, после 17 часов, будет очень сильно работать на привлечение клиентов.
Все [мои коллеги и конкуренты по ресторанному бизнесу на Невском] в шоке. Кто-то даже по Невскому хочет пройтись [с акцией], чтобы люди увидели масштаб проблемы. Люди пишут письма в разные органы. Вопрос в том, поможет ли это…
Как можно было все это решить иначе? Мне кажется, можно было ужесточить согласование террас, тщательнее подходить к требованиям, регламентировать сколько метров может быть терраса, но уж никак не запрещать в одностороннем порядке.
Пока же я ожидаю отток заведений с Невского проспекта. Если ничего не изменится, уже этим летом от 30% до 50% заведений могут покинуть свои места. Туда придут сувениры, услуги, продажи, но уже не общепит. Влияние у этого будет большим и для индустрии — на Невском много классных, в том числе исторических, заведений — и для города
Терраса же — это лицо ресторана, чем красивее ты ее украсишь, тем большее конверсия на вход. Поэтому их стараются делать как можно более привлекательными, что создает некий шарм для города в целом. Мне кажется, что что Невский проспект с кафе и ресторанами — это звездочка всему городу. Если все это убрать, то у нас останется только большой пешеходный трафик, что ударит не только по гастроиндустрии, но и по облику города в целом.
Петр Иванов
Социолог лаборатории «Гражданская инженерия»:
Вопрос о том являются летние веранды благом для города или нет — очень хороший. Такого рода конструкции могут быть очень разного формата и качества. Ресторан может просто вынести столики на улицу, а могут сделать вполне капитального вида пристройку. В первом случае — это очевидное благо для людей, во втором — как бы захват городской территории и потенциальный источник конфликта бизнеса, горожан и городских властей.
В свое время для Москвы в Высшей школе урбанистики ВШЭ разработали отдельный документ, который регламентировал летние веранды. Впрочем, до этого на московских улицах были расширены тротуары, поэтому всем хватало место. Это, пожалуй, лучший пример решения этой конфликтной ситуации. Гораздо хуже, когда все это регламентируется с помощью телефонного права, без внятных правовых механизмов.
Здесь может возникнуть вопрос, а почему это все вообще наро регулировать, то есть разрешать. Почему это считается тем самым благом, о котором я сказал выше. Дело в том, что это часть большого тренда, существующего в рамках Нового урбанизма, на то, чтобы обеспечить больший контакт человека с городом, с окружающим его пространством. Исследования показывают, что человеку (особенно живущему в северном городе с длинной зимой) важно иметь возможность просто посидеть на солнышке и поесть-попить чего-нибудь.
Это соображение может показаться несерьезным, но считается, что сенсорная депривация (ограничение в получении внешних раздражителей, — прим. Собака.ru) связана с эпидемией ментальных заболеваний, депрессивными состояниями и тому подобными проблемами. Поэтому, повторюсь, горожанину важно дать возможность посидеть на улице и выпить кофе, съесть булочку, как бы несерьезно это ни звучало. Учет такого сценария сейчас является общим местом как для новых проектов в малых городах, так и в мегаполисах.
Здесь может быть, конечно, несколько возражений, применительно конкретно к Невскому. К примеру, кто-то может сказать, что негоже Новый урбанизм развивать на главном проспекте бывшей имперской столицы, мол, для этого есть более подходящие места. Но это как-будто противоречит идее гуманизации городской среды, которая прямо предусмотрена государственной программой «ЖКХ и комфортная городская среда».
Можно также сказать, что на Невском потребляют булочки и кофе вовсе не горожане, а туристы, мешая петербуржцам ходить по тротуарам. Не поручусь за то, так это или нет, но и здесь есть загвоздка. Во-первых, туристу тоже надо где-то чувствовать контакт с городом, и необходимость этот контакт ему предоставить является одной из издержек статуса туристической столицы. Во-вторых, если туристов вытесняют с Невского. они пойдут на другие улицы, то есть проблема, опять же, не решается, а просто переносится в другое место.
Наконец, последний контраргумент заключается в том, что на Невском не особенно приятно находиться, так что непонятно зачем там вообще есть. Это соображение справедливо — лично я сам не очень люблю там находиться. Но как будто для решения этой проблемы нужно не убирать летние кафе, а сокращать количество автомобильных полос, снижать скорость машин, расширять тротуары.
Дарья Митрохина
PR-менеджер ресторанной группы CHE Group:
Пока ситуация остаётся очень непонятной, ввиду отсутствия официальных документов. Сфера находится в определенном состоянии замешательства, так как у многих уже согласованы размещения летних террас. Как развернется все дальше, пока остаётся непонятным. Рестораторы массово идут к юристам для уточнения порядка своих действий.
Относительно целесообразности решения — оно имеет смысл. Невский проспект становится все менее и менее «пригодным» для приятной пешей прогулки, но здесь обвинять лишь летние террасы ресторанов считаю не совсем правомерным. В целом ширина пешеходной части проспекта не соответствует размеру потока горожан, а в туристический сезон ситуация усугубляется. Также проводятся ремонтные работы на многих участках проспекта и прогулка превращается в преодоление препятствий. Для ресторанов, находящихся на Невском это решение, очевидно, будет бить по выручке, в летний сезон, около 60% потока гостей выбирают места на веранде или террасе, но с другой стороны, насколько это справедливо по отношению к террасам на Невском проспекте, большой вопрос. Комфортно расположиться в толпе людей, по соседству с временными ограждениями под звуки рабочей техники, не совсем кажется реальным.
Дмитрий Харшак
Декан Санкт-Петербургской школы дизайна НИУ ВШЭ:
С какой из больших центральных магистралей можно сравнить Невский? Наверное, в первую очередь, с Елисейскими полями. Берлинский Унтер ден Линден и Барселонский Рамбла — мимо, они бульвары, и там иная конфигурация тротуаров, не такие широкие, как в Париже и у нас на Невском. Так вот, по интенсивности траффика, по проходимости пешеходов, я думаю, да, Париж наиболее близкий аналог. И что мы видим там? Очень много открытых ресторанчиков, столиков под тентами или под открытым небом. Только они, как правило не примыкают к зданиям, а отнесены ближе к проезжей части, от которой отгорожены прозрачной витриной или тентом.
Да, и в целом, по всему миру, где позволяет климат, уличные столики являются важной частью городского ландшафта и городской же экономики. В особенности, это актуально для городов, где туристический поток в годовом исчислении сравним или даже превышает местное население.
Невский, как локация для общепита, конечно же, в первую очередь рассчитана на гостей города. Мне сложно себе представить петербуржца, который пойдет в заведение на Невском проспекте. Да, там в моей картине мира и нет нормального общепита. Петербуржец выберет, скорее, прилегающие: Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Белинского и др. Так вот, для туристов, я уверен, уличные ресторанные террасы, безусловно, фактор дополнительной привлекательности.
Гастрономический туризм для Санкт-Петербурга — очень весомая прибавка к турпотоку, и немаловажное дополнение к традиционной культурной составляющей: Эрмитаж—Мариинка—Русский музей— БДТ.
Как житель улицы Рубинштейна хочу добавить, что, конечно же, сидеть в ресторане на улице чрезвычайно приятно, но не на Невском — пыльно, шумно, толпы народа... Но это сугубо мое личное мнение. Ширина тротуаров Невского вполне позволяет размещение открытых террас, и в целом, облику Невского это пошло бы только на пользу. А, вот, на «моей» Рубинштейна некоторые заведения отъедают от тротуара, на мой взгляд, непропорционально жирные куски, что порой сильно затрудняет путь домой — даже двум людям иногда сложно разойтись, настолько узким остается проход между террасами и припаркованными автомобилями.
Да, и на Елисейских полях, мне, конечно же, тоже никогда не придет в голову сесть перекусить...
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