Бары на Рубинштейна не затронет закон о «наливайках»

«Эта проблема на повестке была всегда, но мы сейчас ее в диалоге будем как-то обсуждать, решать. Потому что, с одной стороны, есть граждане, которые недовольны шумом, распитием алкоголя. Есть, соответственно, рестораны, которые хотят все-таки торговать и работать, и одна из задач на ближайшее время — найти именно тот консенсус, где и бизнесу хорошо, и гражданам хорошо. Здесь не комитет является каким-то лидером, это Законодательное собрание, плюс мы, плюс бизнес-объединение, плюс граждане вырабатывают ряд позиций», — отметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью «Деловому Петерубргу».

Чиновники планируют найти оптимальный вариант и определить параметры, что такое ресторан, и будет ли он подпадать под закон о так называемых «наливайках».

«Конечно, никогда ни одно решение для всех хорошим быть не может, особенно если существуют такие противоположные позиции. Жители зачастую хотят меньше шума, больше комфорта, а предприниматели хотят больше зарабатывать. Но это нормально, потому что предпринимательская деятельность в первую очередь направлена на извлечение прибыли. У любого жителя условной улицы Рубинштейна, на мой взгляд, есть прекрасная возможность продать свою квартиру, переехать в замечательную, гораздо более комфортную в более тихом районе и оставить бизнес в покое. Ну это моя личная позиция», — добавил Ситов.

При этом он отметил, что из-за деятельности бизнеса не должен страдать комфорт петербуржцев, и в Смольном продолжат искать компромисс: «А на улице Рубинштейна — там большинство заведений достаточно крупные, их эта история, скорее всего, не коснется».