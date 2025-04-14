В Петербурге ведут «расстрельный» список баров, которые могут закрыться из-за закона о наливайках. Какие заведения в него вошли?

Почему вы начали вести реестр баров?

Обсуждение законопроекта, ограничивающего ночную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях, идет в Петербурге уже больше года. Всё это время я являюсь членом рабочей группы при Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Необходимость создания реестра стала очевидна после того, как стало понятно: мы обсуждаем судьбоносный для отрасли закон, не обладая достоверной информацией о количестве заведений общепита, на которые он повлияет. По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в нашем городе насчитывается около 3 300 заведений общепита с лицензией на розничную продажу алкоголя. Около 80% из них — примерно 2 600 — находятся в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях. Такой концентрации нет ни в одном другом городе страны, и без точных данных невозможно ни объективное обсуждение, ни прогноз последствий.