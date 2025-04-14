В Петербурге ведут «расстрельный» список баров, которые могут закрыться из-за закона о наливайках. Какие заведения в него вошли?

Петербургский парламент разработал законопроект, запрещающий ночную продажу алкоголя в многоквартирных домах. По мысли создателей, инициатива должна положить конец работе наливаек , по сути магазинов, которые лишь притворяются заведениями общепита, чтобы обходить ограничения на позднюю продажу горячительных напитков. Противники документа настаивают: в нынешнем виде он приведет к закрытию множества крафтовых баров и маленьких ресторанчиков, которые добросовестно ведут бизнес. Один из критиков законопроекта, глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский начал перепись заведений, которые могут пасть жертвой закона о наливайках, в СМИ этот список уже назвали «расстрельным». В чем смысл инициативы и почему бизнес боится предложения депутатов? Все эти вопросы Собака.ru задала Черниговскому.
Почему вы начали вести реестр баров?
Обсуждение законопроекта, ограничивающего ночную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях, идет в Петербурге уже больше года. Всё это время я являюсь членом рабочей группы при Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Необходимость создания реестра стала очевидна после того, как стало понятно: мы обсуждаем судьбоносный для отрасли закон, не обладая достоверной информацией о количестве заведений общепита, на которые он повлияет. По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в нашем городе насчитывается около 3 300 заведений общепита с лицензией на розничную продажу алкоголя. Около 80% из них — примерно 2 600 — находятся в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях. Такой концентрации нет ни в одном другом городе страны, и без точных данных невозможно ни объективное обсуждение, ни прогноз последствий.
То есть вы хотите сказать, что 2 600 петербургских заведений сейчас находятся под угрозой закрытия из-за нового законопроекта?
Не все из них, но значительная часть — да. Именно это и стало поводом для запуска реестра. У нас нет социально-экономического обоснования законопроекта, нет оценки ущерба для бюджета города, нет прогноза по потерям рабочих мест и т.д. Чтобы дать такую оценку, нужно понять, сколько заведений общепита не смогут соответствовать заявленным критериям, необходимым для получения статуса ресторана, и, значит, не смогут реализовывать легальную алкогольную продукцию с 22:00 до 11:00.
О каких критериях речь? Согласно законопроекту, заведение должно иметь зал обслуживания не менее 50 м2, отдельный вход с улицы, не менее пяти штатных сотрудников, кухню и раздельные туалеты для персонала и гостей и т.д. Несоответствие хотя бы одному критерию означает, что статус ресторана получить будет невозможно.
И все же о каком числе ресторанов может идти речь — часть уже работающих баров точно соответствуют требованиям?
По нашим оценкам, около 1 300 объектов общественного питания в нашем городе не соответствуют предъявляемым требованиям к категории «ресторан» хотя бы по одному критерию.
Подобную цифру называл и депутат Денис Четырбок в интервью «Коммерсанту». Мы просто хотим уточнить и подтвердить ее конкретными данными.
Подождите, если вы примерно знаете число потенциальных «жертв», и оно не сильно расходится с позицией властей, зачем реестр?
Потому что «примерно» — это не та ключевая база, на которой должны основываться законопроекты с серьезными экономическими последствиями. Решения должны приниматься на основании точных данных. Реестр — это способ получить эти данные.
В реестр войдут только заведения, которые не смогут официально стать ресторанами?
Любое заведение общественного питания может подать информацию, но цель — определить именно тех, кто не соответствует хотя бы одному региональному критерию к категории «ресторан». Это поможет оценить потенциальный масштаб проблемы.
Сколько сейчас в реестре строчек?
На 10 апреля — 13. Это, мягко говоря, немного, но надо учитывать, что реестр существует всего 10 дней. Кроме того, общепит — сфера консервативная, добросовестные предприниматели опасаются последствий публичности — как бы чего не вышло. Поэтому нам важна поддержка профильных ведомств, которые могли бы публично призвать легальных коммерческих операторов участвовать в сборе данных.
В СМИ ваш список уже назвали «расстрельным». Вы правда думаете, что заведения, оставшиеся без статуса ресторана, закроются?
Это образное выражение журналистов города, но, к сожалению, достаточно точное. Для многих заведений 30–90% выручки приходится на вечернее и ночное время. Потеря возможности продавать заводской алкоголь с 22:00 до 11:00 может означать потерю до половины оборота. Для малого бизнеса это критично.
Кстати, почему вы сами решили выступить против законопроекта?
Я доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, изучаю законотворчество с научной точки зрения. Более 20 лет я работал на алкогольном рынке, знаю его особенности. У меня нет собственного бара или ресторана, но я хорошо понимаю, насколько серьёзны последствия этого закона для всего легального сектора.
Если вернуться к законопроекту — его сторонники спросят вас, а почему бизнес не может просто подстроиться под новые требования?
Для этого нужен минимум год. Большинство заведений общепита расположены в старом фонде. Только подготовка проектной документации и ее согласование занимает 3–4 месяца, затем идут ремонтные и организационные работы. Времени до 1 сентября 2025 года явно недостаточно. Мы просим дать ответственному бизнесу возможность отработать высокий туристический сезон — с мая по сентябрь, — а с октября начать подготовку. В идеале — перенести вступление закона в силу на вторую половину 2026 года.
Насколько я понимаю, противники такой логики говорят, что обсуждение и так затянули. Если развить эту мысль, можно спросить, а что помешает бизнесу в 2026 году попросить ещё одну отсрочку?
Часть критериев появилась только сейчас, в марте 2025 г. Как бизнес мог начать подготовку, если он не знал, по каким требованиям его будут оценивать? Мы не просим отменять закон — мы просим сдвинуть календарные сроки его начала действия.
Другой вопрос: в городе много крафтовых баров размером в пару десятков квадратных метров. Чем им поможет эта отсрочка? Вряд ли за это время они смогут сломать стену и занять помещение соседней аптеки…
Отсрочка даст время на поиск новых помещений и переезд. Да, это непросто, но возможно. Уверен, что часть заведений найдёт способ переформатировать свой бизнес, если будет дан хотя бы год на его адаптацию.
Какой критерий казался бы вам адекватным?
Тот, который действительно влияет на качество жизни жителей МКД. Например — круглосуточная охрана, договор с ЧОП, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения — это реальные меры профилактики правонарушений. Площадь зала и количество санузлов — косвенные и малозначимые показатели.
Последний вопрос: сейчас вы планируете собрать информацию о барах, которым грозит закрытие. Что будет, если вас не услышат?
До 18 апреля мы участвуем в процедуре оценки регулирующего воздействия и собираем данные через реестр. Далее будем готовить предложения по доработке закона.
Если не будем услышаны в Законодательном Собрании нашего города, направим обращение губернатору Санкт-Петербурга. Уверен, что Александр Дмитриевич примет решение, которое поможет нашему городу — туристической столице России — сохранить динамично развивающийся бизнес и укрепить социально-экономическое благополучие его жителей, многие из которых работают в общепите.
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