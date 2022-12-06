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В центре Петербурга запустили 37 заведений общепита с начала года

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Это больше, чем по итогам трех кварталов 2021-го (33) и 2020-го (35) годов. Новые места открывались в основных торговых коридорах (на Невском и Старо-Невском проспектах, улицах Рубинштейна и Большая Конюшенная, а также на Большом проспекте Петроградской стороны).

Maria Bulkka / Shutterstock.com

Как пишет РБК-Петербург со ссылкой на консалтинговую компании Nikoliers, объем новых запустившихся проектов на главных ресторанных улицах составил 40% от числа всех новых заведений общепита с января по октябрь 2022 года.

Чуть больше половины точек общепита (20), которые открылись в этом году, были кафе и рестораны. Также популярным форматом стали кофейни и пекарни-кондитерские (по шесть открытий). И только пять баров на ключевых ресторанных улицах появились в Петербурге с начала года. По словам главного редактора портала Restorating.ru Александры Поповой, в городе заметно прибавилось тематических баров с неординарной концепцией.

«Обычно хитрые барные концепции встречаются в бюджетном сегменте. Также в Петербурге явно выделяются особые «интеллигентные» бары полузакрытого формата, популярные среди людей культуры и искусства», — поясняет эксперт.

Напомним, общепит Петербурга сократился на 21%. По состоянию на ноябрь 2022 года в городе работало 5 583 точек с уличной едой (исключая кафе и рестораны). К примеру, в марте этого же года в Петербурге функционировали 7 087 объектов общественного питания. По подсчетам специалистов каждое пятое заведение закрылось или сменило профиль.

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