Меньше кофеен, но больше пекарен: общепит Петербурга сократился на 21%

Больше всего рынок потерял кофеен и точек с шавермой. Сейчас в городе открыто 1,4 тысячи кофеен, что на 39% меньше, чем весной. Количество мест по продаже шавермы упало на 36,8%, до 1,2 тысячи заведений, говорится в исследовании компании KNRU, пишет «Фонтанка».

А вот пышечные и столовые, напротив, показали прирост. В ноябре 2022 года в Петербурге действуют 45 точек с пышками, весной их было 27 (+68,6%). Столовых стало больше на 6,5%: количество подросло до 801 предприятия. Также рост зафиксировали и у пекарен: их стало на 4,58% больше (2 032 организации).