Imbibe Bar, Василий Марков (Made in China) и бальзам «Бугульма»: подведены итоги Saint Petersburg Coktail Week Awards

Завершилась Saint Petersburg Coktail Week Awards — коктейльная неделя от боссов самого титулованного бара Восточной Европы El Copitas (№8 на The World’s 50 Best Bars в 2021 году) и окружающего его семейства Follow The Rabbits. Подводим итоги: Василий Марков из Made in China — любимый бартендер, Imbibe Bar — любимая барная команда, а бальзам «Бугульма» (да-да, тот самый!) — любимый продукт.