Imbibe Bar, Василий Марков (Made in China) и бальзам «Бугульма»: подведены итоги Saint Petersburg Coktail Week Awards

Завершилась Saint Petersburg Coktail Week Awards — коктейльная неделя от боссов самого титулованного бара Восточной Европы El Copitas (№8 на The World’s 50 Best Bars в 2021 году) и окружающего его семейства Follow The Rabbits. Подводим итоги: Василий Марков из Made in China — любимый бартендер, Imbibe Bar — любимая барная команда, а бальзам «Бугульма» (да-да, тот самый!) — любимый продукт.
Любимый бар: The Bix Bar (Москва).
Любимый бартендер: Василий Марков (Петербург, бар Made in China).
Любимая барледи: Яна Айдарова (Москва, Mitzva).
Любимая барная команда: Imbibe Bar (Петербург).
Любимое барное СМИ: Drinkhacker (Петербург).
Любимая коктейльная карта: Insider Bar (Москва).
Любимый бренд-амбассадор: Денис Вальдес.
Любимый продукт: бальзам «Бугульма».
«Бугульма» — темный алкогольный бальзам крепостью 40 градусов, в составе которого 24 растительных настоя: травы, коренья, душистые эфирные масла и мед. Считается одним из самых популярных сувениров Татарстана — бальзам производится на предприятии «Татспиртпром».
Идеолог Saint Petersburg Coktail Week Awards:
Мы собрали огромное количество участников со всей России, пригласили и сделали поп-апы с лучшими и самыми интересными проектами нашей страны, объединили комьюнити в то время, когда это по-настоящему необходимо.
Я искренне горжусь всей командой, каждым волонтером и всеми, кто помогал организовывать самое большое событие в барной сфере в России.
Хочется написать про планы на неделю, но лучше скажу так: заходите в каждый из наших проектов — El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe и поддержите ребят, им будет очень приятно.
Коктейльная неделя Saint-Petersburg Cocktail Week 2022 прошла с 3 по 10 июля под лозунгом #саппортлокалс. В этом году организаторы объединили лучших ремесленников, крафтсменов, поваров, бартендеров и всех небезразличных деятелей индустрии гостеприимства для того, чтобы поддержат их начинания.
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