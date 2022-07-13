Imbibe Bar, Василий Марков (Made in China) и бальзам «Бугульма»: подведены итоги Saint Petersburg Coktail Week Awards

Идеолог Saint Petersburg Coktail Week Awards:

Мы собрали огромное количество участников со всей России, пригласили и сделали поп-апы с лучшими и самыми интересными проектами нашей страны, объединили комьюнити в то время, когда это по-настоящему необходимо.

Я искренне горжусь всей командой, каждым волонтером и всеми, кто помогал организовывать самое большое событие в барной сфере в России.

Хочется написать про планы на неделю, но лучше скажу так: заходите в каждый из наших проектов — El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe и поддержите ребят, им будет очень приятно.