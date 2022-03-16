5 главных ресторанных открытий сезона

Santé

Команда кофеен и бистро Ôpetit открыла двухэтажный бар (пока запустили только первый) с аперитивными коктейлями и компактной винной картой в 11 позиций. Напитки разработал шеф-бармен Виталий Северинов (ex. Bilbao, Tagliatella Caffe, Darmagi Bar) и разделил по региональному принципу: «Иль-де-Франс» или центральный парижский регион, «Альпы, Прованс, Лазурный берег» с травяными ликерами, «Нормандия» с акцентом на яблоки и груши, то есть на сидр и кальвадос.