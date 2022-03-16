5 главных ресторанных открытий сезона

Рестораны продолжают открываться, а мы — испытывать потребность в маленьких радостях, встречах с близкими и вкусной еде. Рассказываем о пяти новых заведениях Петербурга: итальянская траттория Антонио Фрезы, второй Nothing Fancy на Петроградской и бар от команды Ôpetit.
Marso Polo
Именно так выговаривает «Марсово поле», рядом с которым находится заведение, итальянец Антонио Фреза. Вместо ресторана «Парк Джузеппе» шеф открыл тратторию с кухней по рецептам своей мамы, метровыми пиццами и всесезонной застекленной террасой с видом на Мойку и Михайловский сад.
|Наб. канала Грибоедова, 2в
Nothing Fancy
В здании пока закрытого кинотеатра «Мираж» на Петроградской (вход со стороны ул. Шамшева) появился второй Nothing Fancy. Это модный и очень красивый проект с ЗОЖ-боулами и целым джус-баром от шеф-повара Ромы Киселева (ex 0.75, Please! в Красноярске), Анри Бера, автора грузинского Georgiani и Стивена Шарма (bolshoi bar).
|Большой пр. П. С., 35А
«Хлеб, сыр, вино»
Бар-винотека, которую построил Эдуард Мурадян, в 2021 переоткрывший кафе «Рубинштейн» на Фонтанке. С 11 подают завтраки — рикотники с кешью-сметаной, бриоши с ростбифом и лососем. К вину (15 бокальных позиций, а в карте помимо классики — авангардные натуральные вина) предлагают испанские сыры и мясо.
|Владимирский пр., 1/47
Santé
Команда кофеен и бистро Ôpetit открыла двухэтажный бар (пока запустили только первый) с аперитивными коктейлями и компактной винной картой в 11 позиций. Напитки разработал шеф-бармен Виталий Северинов (ex. Bilbao, Tagliatella Caffe, Darmagi Bar) и разделил по региональному принципу: «Иль-де-Франс» или центральный парижский регион, «Альпы, Прованс, Лазурный берег» с травяными ликерами, «Нормандия» с акцентом на яблоки и груши, то есть на сидр и кальвадос.
|Ординарная ул., 4
Giallo
Проитальянское бистро с комфортной едой от команды EZO Izakaya. За кухню новой волны отвечает шеф-повар ресторана Bruxx Иван Лучкин, в его меню — паста, римская пицца, супы, треска с портобелло, карпаччо из осьминога, а в барной карте – 6 вариаций негрони. Интерьер в стиле 60-х, винил — ставят эфиопский джаз, итальянский рок и диско.
|Ул. Восстания, 16
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