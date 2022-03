5 главных ресторанных открытий сезона

Nothing Fancy

В здании пока закрытого кинотеатра «Мираж» на Петроградской (вход со стороны ул. Шамшева) появился второй Nothing Fancy. Это модный и очень красивый проект с ЗОЖ-боулами и целым джус-баром от шеф-повара Ромы Киселева (ex 0.75, Please! в Красноярске), Анри Бера, автора грузинского Georgiani и Стивена Шарма (bolshoi bar).