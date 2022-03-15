18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать по ночам

Поделиться:

В Петербурге снимают запрет на работу заведений общепита в ночное время. Послабления вступают в силу с 18 марта, сообщают в пресс-службе Смольного.

Shutterstock.com

Городская администрация с 18 марта снимет запрет на работу предприятий общественного питания, допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры и другие развлекательные заведения с 2 до 6 утра. Помимо этого, в Петербурге разрешат проводить культурные и досуговые мероприятия с 2 до 6 утра.

Напомним, председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пятая волна заболеваемости коронавирусом в Петербурге подошла к концу. По данным Лисовца, утром 14 марта в стационарах для заболевших коронавирусом находились около 2,7 тысяч пациентов, а свободными оказалось 1,4 тысячи коек.

Одновременно с этим губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что пандемия COVID-19 в городе еще не закончилась — поэтому отменять масочный режим по примеру Москвы и Подмосковья власти не планируют.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: