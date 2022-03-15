Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать по ночам

Городская администрация с 18 марта снимет запрет на работу предприятий общественного питания, допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры и другие развлекательные заведения с 2 до 6 утра. Помимо этого, в Петербурге разрешат проводить культурные и досуговые мероприятия с 2 до 6 утра.

Напомним, председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пятая волна заболеваемости коронавирусом в Петербурге подошла к концу. По данным Лисовца, утром 14 марта в стационарах для заболевших коронавирусом находились около 2,7 тысяч пациентов, а свободными оказалось 1,4 тысячи коек.

Одновременно с этим губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что пандемия COVID-19 в городе еще не закончилась — поэтому отменять масочный режим по примеру Москвы и Подмосковья власти не планируют.